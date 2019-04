El fandom del género fantástico está al borde del estallido: al estreno de Game of Thrones, este domingo 14, y la llegada de Avengers: Endgame, el film que pondrá el moño a todo un arco narrativo del Universo Marvel el 25 de abril, este viernes se sumó la difusión del primer trailer de Star Wars IX - The Rise of Skywalker, última película de la saga iniciada por George Lucas en 1977, revelado en la convención Star Wars Celebration.

Dirigida por JJ Abrams, creador de Lost que tomó a su cargo esta tercera trilogía de películas tras darle una nueva marcha también a Star Trek, la nueva entrega de la saga Jedi llegará a los cines el 20 de diciembre. El trailer abre con una larga secuencia protagonizada por Rey (Daisy Ridley), ahora encargada de levantar el legado de la orden Jedi tras la desaparición de Luke Skywalker. "Ahora mil generaciones viven en ti", se escucha en off, mientras Daisy ejecuta un salto mortal para enfrentar a un caza del Imperio presiblemente conducido por Kylo Ren (Adam Driver). El trailer además revela uno de los grandes enigmas: allí se la ve a Rey abrazando a la General Leia, dejando constancia de que la fallecida actriz Carrie Fisher dejó material filmado para esta última película. Entre las caras conocidas también puede atisbarse a Lando Calrissian (Billy Dee Williams) y Chewbacca (Joonas Suotamo) a bordo del Millennium Falcon, a Poe Dameron (Oscar Isaac), Finn (John Boyega) y los androides C-3PO (Anthony Daniels) y BB-8, mientras que el cierre del clip deja escuchar una risa que recuerda sospechosamente a la del difunto Emperador Palpatine.