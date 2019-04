Cocca promete triunfos y cambio de actitud

"El lunes vamos a jugar con lo mejor que tenemos ante Aldosivi para ganar", afirmó Diego Cocca. "Hay que romper con la inercia negativa del equipo", sentenció el entrenador de Central. El canaya intenta hacer un corte entre su mala Superliga y Copa Libertadores para renovar expectativas en la Copa de la Superliga. Vuelven Matías Caruzzo, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo y Fernando Zampedri, mientras se mantiene en duda la presencia de Leonardo Gil.

Cocca quiere sacar a Central de la crisis de juego con buenos resultados. El cruce con Aldosivi en la Copa de la Superliga es la oportunidad y el objetivo está definido: ganar de local el lunes por primera vez en el año para ir con ventaja a definir a Mar del Plata la próxima semana. "No nos va a quedar otra opción que mejorar. Soy optimista, estoy convencido que desde el partido que viene se van a ver los cambios", asumió el técnico. Y agregó: "Somos conscientes de los compromisos que tenemos por delante. Vamos a potenciar a los jugadores, a darle una identidad al equipo, a pensar en ganar. Necesitamos que la gente apoye y también esté convencida".

"Esa intensidad de juego que quiero se va a poder ver en los próximos partidos, están entrenando cada vez mejor los jugadores y el compromiso es al máximo. Pero si jugás cada tres días a este nivel no hay plantel que lo haga siempre los mismos once. Queremos tener un plantel competitivo para todas las competencias y que no se lesionen jugadores", analizó Cocca

Para recibir a Aldosivi el lunes a las 21.10 el equipo tendrá los regresos de Caruzzo, Rinaudo, Ortigoza, Camacho y Zampedri. La duda es la vuelta de Gil, de baja por un esguince de rodilla. "Queremos que la intensidad de juego que buscamos se vea reflejada en los partidos y que pueda mantenerse los 90 minutos. Necesitamos que las cosas nos salgan bien y ganemos", admitió el entrenador de Central. Por lo cual para jugar en el Gigante el lunes el canaya parará con Ledesma; Molina, Caruzzo, Almada, Parot; Pereyra, Rinaudo, Ortigoza, Camacho; Lovera, Zampedri.

Los socios de Central que tenían abono a platea en Superliga podrán disponer de la misma ubicación para el lunes sin pagar por ello. Solo se exigirá la cuota de abril para acceder al estadio.