Un jefe policial retirado, de San Lorenzo, aseguró que el comisario Alfredo Puyol, uno de los imputados por la desaparición de Paula Perassi, "no tenía poder". Sin embargo, la querella señaló después que tenía a su cargo "la logística y manejaba la calle", porque estaba a cargo del operativo Cosecha. El testigo también fue aprovechado por los abogados para defender el accionar de los cinco policías implicados en la causa. Para Carlos A., que fue jefe de la Agrupación de Unidades Especiales de San Lorenzo hasta marzo de 2011, Puyol "nunca sirvió para investigaciones" y dijo tener "buen concepto" de los demás agentes acusados. También hizo un comentario desacertado: "Siempre una mujer se iba a la calle y volvía".

A. fue convocado por la defensa de Puyol para hacer averiguaciones en la causa. "Soy su vecino, hace tiempo. En 2016 vino su esposa a mi casa y me dijo que el abogado quería preguntarme algo; nos entrevistamos, me pidió si podía averiguar algo de Perassi y le dije que estaba difícil, que pasó mucho tiempo y muchas fuerzas. Estaba muy manoseado; pero le dije que si me enteraba algo le iba a avisar. Me dijeron que en cierta forma perjudicaban a Puyol y me encargué de averiguar algunos puntos".

El expolicía hizo una escala de jerarquías. "En el detalle de los cargos, Puyol era oficial jefe. La Jefatura se divide en regionales, agrupaciones; la mayoría presididas por jefes inspectores, oficiales superiores, y Puyol tenía un grado menor. Lo ubicamos en el séptimo lugar. No tenía poder suficiente para conducir más que a su personal". Y agregó: "Sin ánimo de ofenderlo, nunca sirvió para investigaciones".

Para los querellantes, sí lo tenía, por estar a cargo del operativo Cosecha, el procedimiento para el control de ingreso de camiones y para dar seguridad a transportistas. "Manejaba la calle, la logística", planteó el abogado Adrián Ruiz, cuya teoría del caso es que a Paula la trasladaron para un aborto sin consentimiento a Timbúes.

Al principio, el testigo habló de su experiencia y dijo: "En el caso Perassi no se encontró la escena del crimen y en mayor porcentaje necesitamos eso para esclarecer un caso".

Sobre la llamada que se le imputa haber realizado a Caramuto -para la parte acusadora se trata de la funeraria-, A. dijo que "era a un teléfono del Comando Radioeléctrico que donó Adrián Caramuto, de la Cámara de Industria y Comercio de San Lorenzo, durante el operativo Cosecha".

La defensa de Puyol le encomendó también "que hable con Bonetto y en todo momento me juró que él no le había dicho nada a Vázquez acerca de que la suegra (Mirta Rusñisky) hizo un aborto".

Fiscalía y querella le preguntaron si tenía antecedentes penales y A. mencionó una causa en la que dijo estar desvinculado, por una acusación de apremios. "¿Conoce a Alberto Perassi?, le preguntó el fiscal; y respondió que no. "Me llamó la atención que no me llamara a mí". Y el fiscal arremetió: "¿Le parece de buen investigador no haber consultado al familiar de la víctima?". La querella insistió: "¿Porque pensó que Perassi lo tenía que consultar a usted si ya no estaba en la fuerza?". "Puede resultar pedante pero, todo policía de Rosario, cuando necesitaba alguien de San Lorenzo, hablaba conmigo", contestó.