El documental The Unicorn, que se centra en los últimos años del cantante de música country Peter Grudzien, se alzó hoy con el premio a la Mejor Película del Bafici, que culmina su 21ª edición.

La película norteamericana, dirigida por Tim Geragthy e Isabelle Dupuis, se fimó entre 2005 y 2007 y relata la etapa final de un músico que en los 70 hizo canciones a favor de los derechos lgbti. La película lo muestra en su casa, junto a un padre de cien años y una hermana enloquecida por la fealdad.

Javier Porta Fouz, director del Bafici, y el equipo de programadores del certamen, anunciaron los ganadores en el Museo Larreta del bario de Belgrano. Este fue el primer año que el festival salió del Abasto y el complejo Village para centrarse en Belgrano.

En lo referente a Competencia Argentina, el premio a Mejo Película fue para Fin de siglo, ópera prima de Lucio Castro que relata el encuentro amoroso entre dos hombres y la implicancia del tiempo. Eloísa Solaas recibió el lauro de Mejor Directora por Las facultades; mientras que Santiago Loza se llevó una Mención Especial por Breve Historia del Planeta Breve.

En Vanguardia y Género ganó el premio mayor The Children of the Dead, de la norteamericana Kelly Cooper y el checoslovaco Pavol Liska.

En el rubro dedicado a cine latinoamericano ganó la uruguaya La fundición del tiempo, de Juan Alvarez Neme y en Derechos Humanos se impuso Soleis Noirs, de la canadiense Julien Elie. Además, hubo con una mención especial para ¿Quién mató a mi hermano?, de los argentinos Ana Fraile y Lucas Scavino, centrada en el asesinato de Luciano Arruga.