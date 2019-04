Desde Santa Fe

Una sobreviviente del terrorismo de estado, Alba Sánchez, reconoció esta semana ante el Tribunal Oral de Santa Fe a uno de represores que operaba en el centro clandestino en la zona de San José del Rincón, donde estuvo secuestrada cinco meses junto a su esposo ya fallecido Daniel García y una compañera de ambos, Andrea Trincheri, a quien llamaban la Tana. "Es él", dijo cuando le mostraron una foto de uno de los imputados en el juicio: el coronel retirado Héctor Melitón Martínez, que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe. Lo señaló tres veces. En su relato, cuando afirmó que "el 'Nolo' era un asiduo concurrente" a la prisión secreta. Ante una pregunta del fiscal Martín Suárez Faisal, ya con la foto a la vista: "Es Melitón", dijo. Y luego, ante la insistencia de la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella. "Es Melitón Martínez", contestó ante la protesta de la defensa.

Sánchez testimonió el jueves en el juicio a siete represores, entre ellos Martínez, a pesar de que el Tribunal ya la había autorizado a no declarar. El decreto salió una semana antes del debate a pedido de la propia defensa de Martínez que solicitó que los testimonios de Sánchez y de Trincheri en el juicio al ex juez Víctor Brusa en 2009 y luego en la etapa de instrucción, en 2011 se incorporen por lectura para "evitar la re victimización" de ambas. La dispensa se extendió también a Patricia Isasa, quien acusa a otro imputado: el ex agente de Inteligencia Eduardo "Curro" Ramos. El fiscal apeló. El tribunal rechazó el recurso en un fallo dividido, pero autorizó que "los testigos que manifiesten la expresa voluntad de declarar" puedan hacerlo. "Yo quiero dar testimonio", le dijo Alba al secretario del Tribunal. Y así fue. Es probable que Isasa haga lo mismo.

Los García y Trincheri fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 en una estación de servicio de Santo Tomé. Pasaron por la comisaría 4ª, pero su destino era un centro clandestino en Rincón, donde recién los liberaron en mayo de 1978. Ellos identificaron la casa en su denuncia de 2004 y en una inspección en el juicio a Brusa, en 2009. Pero la sentencia del Tribunal -que integraron otros jueces- dijo que "no se ha probado que el inmueble propiedad de la familia Ayala Bergero, al que aluden García y Sánchez sea el mismo en el que ambos aseguran haber estado detenidos". Eso -agregó el fallo- "no desacredita que haya existido dicho lugar de detención y tormentos en la zona señalada, pues coincide con el relato" de Trincheri y de otros dos testigos, Froilán Aguirre y Miriam Ramon.

Alba dijo que ella no tiene dudas, que la patota operaba en la casa que ellos denunciaron hace 15 años y que "el 'Nolo' era un asiduo concurrente" al centro clandestino.

-¿Cómo lo sabe? -le preguntó el fiscal.

-Cuando los guardias me dejaban bañar, logré subirme a un ventiluz que tenía el baño y puede ver la ruta 1 y la arcada típica del club de Trabajadores Viales que caracteriza el lugar. "Conocía la zona. Que quede claro. Nunca dudé que esa era la casa. Salí sabiendo de dónde salía", insistió Sánchez. "¡Yo salí de ahí!".

En otro pasaje, Sánchez ratificó el nombre del chupadero: "El Borgia". "Así le decían cuando llamaban" desde otro sitio que identificó como 'Fábrica'. Y volvió a señalar a los integrantes de la patota: un oficial del Destacamento 122 Julio César "Potín" Domínguez, el suboficial Nicolás Correa ("Una bestia", dijo), un policía adscripto al grupo, Héctor "Pollo" Colombini, el 'Nolo' y el 'Cucaracho'".

-¿Por qué le decían Nolo? -planteó Suárez Faisal.

-Por su baja estatura. No lo pisen -respondió Alba.

-¿A quien correspondía ese apodo?

-Por informes que pudimos conocer del Area 212 del Ejército era Melitón Martínez.

-¿Lo vio?

-Si lo vimos. No tanto como los otros, el 'Pollo' Colombini, 'Potín' Domínguez, 'José' Quiroga, que era un montonero que se pasó a la patota, pero lo vimos. Era petiso, morocho, tenía bastante cabello, chueco -explicó.

Suárez Faisal propuso el reconocimiento fotográfico. "Este es Melitón", dijo Alba apenas le mostraron la foto, a pesar de la oposición de la defensa. La presidenta del Tribunal volvió a preguntarle quién era.

-Melitón -contestó Sánchez. "Melitón Martínez".