A dos semanas de las PASO en Santa Fe, el contexto político-social sigue teniendo más gravitación que los propios candidatos. En todo caso, la procedencia de quienes se ofrecen para representar a la ciudadanía tiene más incidencia que el perfil de quien aparece en afiches, spots y entrevistas. En la semana que pasó se dieron una serie de hechos que reflejan esta situación, la movida de los cientificos del CONICET, la filipica que se "comió" José Corral en barrio Deliot, y los resultados en las elecciones de la UNR, en el marco de un 14,8 de desocupación -datos difundidos por el obervatorio del Trabajo - y una caída del 20% en los viajes en colectivos. Podría decirse que "la vida real" soprendió al candidato de Cambiemos que intentó mantener la sonrisa cuando Isabel Salinas, una mujer de 60 años que vive en barrio Deliot le dijo lo que pensaba y sentía. EL coach ecuatoriano les dijo a los candidatos que sonrían y no contesten nada (Duran Barba tomo 1) y Corral lo hizo, pero tuvo la mala fortuna que la señora que los califico de "mentirosos seriales", que "no tenían vergüenza" y unas cuantas cosas más, no sólo no perdio la calma ni profirió insultos -que hubieran servido para intentar descalificarla- sino que acreditó su pertenencia a un barrio al que describió como una zona "de tristeza y desolación". Al lado de Corral, caminaba Rogelio Frigerio, que habia llegado a "vender futuro, por que no hay nada de presente que ofrecer" como dijo alguna vez Carlos Heller.

En los bares de la ciudad, se suceden encuentros de científicos de alto nivel, como parroquianos que se interesen por la ciencia, en lo que ellos definieron como "el peor momento en décadas". No sólo se trata de una valoración personal de los trabajadores del CONICET y la UNR sino de datos verificables en las partidas presupuestarias, el recorte a los investigadores y la nueva "fuga de cerebros", al punto de darse una inédita autoconvocatoria de un centenar de directortes de institutos en Córdoba para abordar la problemática.

Siguiendo en la Universidad, hubo hechos destacados, que hablan del clima del momento, sin bien referidos a un segmento social muy determinado, los resultados en la elección de consejeros estudiantiles -que terminarán eligiendo decanos y rector- es un dato revelador: ni un solo estudiante de Cambiemos estará en esas elecciones. Las agrupaciones universitarias que respalda el PRO y la UCR socia, no obtuvieron ni un solo consejero en ninguna de las 12 facultades de la UNR. Además, para los centros de estudiantes, el triunfo del Frente Patria en Derecho -por primera vez desde la recuperacion de la democracia ganó el peronismo- sobre la agrupación que orienta Enrique Estevez -candidato a concejal detrás de Susana Rueda en el Frente Progresista- que llevaba 10 años invictos. Otro dato es que en esa misma facultad, la elección de consejeros la ganó "1983" una agrupación que se referencia con Nicolas Gianeloni, del sector liderado por Pablo Javkin en el FP.

Con los resultados de las elecciones de centro, existe una alta probabilidad de que una alianza del peronismo y la izquierda - que retuvo y ganó varios centros-- se quede con la conducción de la Federación Universitaria de Rosario, en otra situación que caracteriza el clima de época, aun en versión micro si se quiere.

La sucesión de los hechos enumerados ratifica lo descripto por consultores y analistas entorno a las dificultades para auscultar -con trazo fino-la intención de voto en las diferentes categorías con la cantidad de oferta de candidatos. Sin embargo, hay algunas cifras que se acercan a la idea de "certeza": Ya no hay "escenario de tres", tampoco un candidato que después de las PASO "desfile" -es decir que nadie tiene más de un tercio de los votos en las primarias-. Sólo el gobernador Miguel Lifschitz supera esos porcentajes, para la categoría de diputados provinciales. Cambiemos aparece tercero en los sondeos, detrás del PJ y del Frente Progesista, variando ese orden de 1-2, según la encuesta, reproduciéndose ese mismo escenario en Rosario y la ciudad de Santa Fe para las candidaturas a Intendente. En ese hipotético caso, sería otro mal momento para Corral, que con la fe que lo empecina supone que puede ganar. Con la misma lógica que Nicolas Dujovne sostiene que "la inflación sigue bajando" (sic) o Marcos Peña "que estamos mejor parados que 2015" (sic) o el presidente Mauricio Macri cuando advirtió que "en caso de ser reelecto iría en la misma dirección, pero más rápido" (sic). Entre tanto, en el sudoeste de Rosario se encontro con la vida real.