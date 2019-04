*12.15 Nuestro tiempo (Carlos Reygadas, México)

El director mexicano vuelve al BAFICI, esta vez para contar la historia de una pareja que se dedica a criar toros de pelea en un rancho. Con la particularidad de que es el propio Reygadas, su esposa e hijos quienes además ponen el cuerpo como protagonistas de este drama familiar de una pareja en crisis.

Incaa Gaumont, sala 1.

*14.00 Breeze (Kun Yang, China)

Lejos de la filosofía de calma oriental que occidente ve a la distancia, hay un bullicio de sentimientos encontrados y en conflicto. Eso manifiesta Yang en su ópera prima, que lleva a su protagonista, un hombre que eligió la vida sin sobresaltos, a un presente poco armónico.

Alianza Francesa.

*15.35 Louis and Luca – mission to the moon (Rasmus S. Sivertsen, Noruega)

La animación escandinava es un clásico infaltable del Baficito. Y hay buenos motivos para ello: es técnicamente impecable, es pródiga en buenas ideas y suelen proponer miradas integradoras como pocas. Sivertsen vuelve a echar mano al stop motion para ir a la que aún es la máxima aventura del ser humano: la Luna.

Multiplex Belgrano, sala 3.

*16.20 Seder-Masochism (Nina Paley, Estados Unidos)

Paley no es para los débiles de corazón, y mucho menos para quienes creen que el humor o el arte deben tener límites. En Seder-masochism la cineasta propone revisar la Pascua Judía desde una mirada feminista. Y claro, Paley es pura exhuberancia visual, un festival de animación antipatriarcal en un solo cuerpo.

Multiplex Belgrano, sala 5.

*18.00 We are little zombies (Makoto Nagahisa, Japón)

La pérdida del sentido en la sociedad contemporánea es un tema recurrente en el cine. Nagahisa lo explora en su opera prima (en Competencia Internacional) a través de cuatro adolescentes que forman una banda de rock para luchar contra el sinsentido de tempranas muertes paternas.

Incaa Gaumont, sala 1.

*22.35 Summer (Kiril Serebrennikov, Rusia)

Serebrennikov cuenta la irrupción del rock en la escena soviética en los primeros años de la década del ochenta. Zeppelin y Bowie como arietes sonoros, una historia de amistad, amor y música y una sensibilidad en común para repensar el mundo.

Multiplex Belgrano, sala 6.