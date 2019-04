“Me presento. Es mi obligación. Son las reglas, si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete. Uno acá tiene que dar el ejemplo, en la vida privada, que muchos dirán qué tiene que ver la vida privada, y en la vida pública”, aseguró el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti al ser consultado sobre qué actitud tendría frente a un eventual llamado a indagatoria por parte un magistrado. Sin citar el caso puntual, la respuesta tenía como destinatario exclusivo el fiscal federal Carlos Stornelli, declarado “en rebeldía” por no asistir a ninguno de los tres llamados del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lo investiga en el marco de una red de espionaje ilegal que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio, agentes de inteligencia, funcionarios judiciales, políticos y periodistas. En una entrevista periodista, Edi Zunino, Rosatti reafirmó que el tema “no es cuestión de gustos”.