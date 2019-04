La Copa de la Superliga encuentra a Central en un momento muy complicado. Arrancará una próxima temporada en la lucha por no descender, por lo que la dirigencia y el entrenador Diego Cocca no deben fallar en la confección del nuevo plantel. No obstante, la serie ante Aldosivi de Mar del Plata y uno de los dos partidos que le restan para cerrar su periplo por la primera fase de la Libertadores para algo servirán. El Canaya necesita reencontrarse con algo de lo bueno que hizo para llegar expectante a la final de la Supercopa, el 2 de mayo ante Boca en Mendoza. Ahí es donde radica la importancia del juego de esta noche. Cocca defiende la existencia de una mejora y tendrá que rubricarla.

"No va a quedar otra opción que mejorar. Soy optimista y estoy convencido que desde el partido que viene se van a ver los cambios", dijo el ex técnico campeón con Racing tres días atrás. Confía Cocca que esta noche el equipo mostrará otra cara, distinta a los alarmantes últimos partidos ¿a qué apuesta el entrenador? Se jugará por el pibe Almada en defensa. Con Cabezas lesionado y Barbieri y Ortiz en bajo nivel, no es descabellado probar con otro nombre. Por otro lado, probará con el colombiano Vergara como volante por derecha, una zona en la que el Canaya necesita cambio de ritmo y velocidad. Y arriba, en tanto, pondrá a Lovera como segundo delantero, con el objetivo de tener juego por afuera y resolución con Zampedri como único centrodelantero.

Los marplatenses son un rival para respetar. Es verdad que en el nombre por nombre, Central tiene mayor poderío a priori, pero Aldosivi consiguió un mejor volumen de juego y quedó a apenas dos unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, algo que hubiera sido histórico para el club de la costa atlántica. Es un equipo de poco goleo, pero es muy férreo en defensa y no permite que le conviertan muchos tantos. Tiene en Chávez a su principal figura, es un delantero potente y difícil de marcar. No será un partido fácil para Central, que tendrá que cuidarse porque en este certamen talla el gol de visitante. Si mejora su juego, eso será secundario.

Mientras tanto, el entrenador ya anticipó a la dirigencia su pretensión de reforzar el plantel con seis jugadores, a razón de dos por línea, en caso de que el club venda jugadores con los que él cuenta para el resto del año.

FICHA FORMACIONES

Central: Ledesma; Molina, Caruzzo, Almada, Parot; Vergara, Rinaudo, Ortigoza, Camacho; Lovera, Zampedri. DT: Diego Cocca.

Aldosivi: Pocrnjic; Iñíguez, Amor, Mena, Villalba; Yeri, Miloc, Gino; Iritier, Chávez, Colman. DT: Gustavo Álvarez.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Hora: 21.10.

TV: Fox Sports Premium.

Cancha: Central.