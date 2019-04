El ex técnico de Newell's, Juvenal Olmos (foto), mantiene su reclamo de cobro en la Justicia de 200 mil dólares por despido laboral. La deuda firmada por el ex presidente Eduardo López y ex tesorero Pedro Aramburu tuvo vencimiento el 20 de julio de 2006. El ex entrenador chileno del club no verificó en primera instancia la deuda en el marcado del fideicomiso que presentó el club en 2009 para financiar y verificar la onerosa deuda que dejó la gestión de López.

"No encontramos regularidad en el juego y por eso se nos hace difícil ganar". Alan Aguerre, arquero de Newell's.

Unión en Guayaquil

El plantel de Unión que dirige Leonardo Madelón (foto) llegó ayer por la mañana a Guayaquil y hoy entrenará para quedar a la espera del encuentro de mañana con Independiente del Valle por la primera fase de Copa Sudamericana. Los tatengues se impusieron en la ida por 2 a 0. El partido de mañana se jugará desde las 21.30 y el regreso del equipo retornará a Buenos Aires desde Ecuador el jueves a las 9 de la mañana.

375

Mil dólares de premio cobrará Colón si hoy clasifica a la segunda fase de Copa Sudamericana.

El partido de hoy

Colón: Burián; Vigo, Ortiz, Cadavid, Clemente Rodríguez; Celis, Fritzler, Zuculini, Esparza; Chancalay, Sandoval. DT: Pablo Lavallén.

Deportivo Municipal: Rivadeneyra; Rabanal, Vílchez, Zela, Ampuero; Flores, Ríos, Larrauri, Buitrago; Bogado, Regalado. DT: Víctor Rivera.

Arbitro: Luis Quiroz (Ecuador)

Cancha: Colón

Hora: 21.30

TV: ESPN 2