En un multitudinario acto que se llevó adelante en el estadio del club Provincial, los precandidatos del Frente Progresista a la intendencia, Verónica Irizar, y a la gobernación, Antonio Bonfatti, recibieron ayer un fuerte apoyo de las instituciones y organizaciones sociales de la ciudad. Allí, más de 5000 personas de 300 instituciones se hicieron presentes para acompañar a los candidatos de cara a las elecciones primarias del 28 de abril. También participaron el gobernador y candidato a diputado provincial, Miguel Lifschitz; la intendenta de Rosario y candidata a senadora, Mónica Fein; y la periodista y candidata concejal Susana Rueda, entre otros dirigentes.

Organizaciones sociales, centros comunitarios, emprendimientos, cooperativas de trabajo, huertas y otras organizaciones vivas de la sociedad civil colmaron las instalaciones del club para manifestar el total apoyo a las candidaturas de Irizar y Bonfatti. “Todas estas organizaciones están compuestas por personas que, desde su lugar, trabajan día a día para tener una vida más digna, que garantice derechos en cada barrio. Y nosotros queremos seguir acompañándolos desde el estado, acompañando a los vecinos y a sus familias para tener mayor justicia social”, afirmó Irizar.

Al mismo tiempo, Bonfatti aseguró: “Quiero agradecerles a todas las organizaciones sociales por el rol que cumplen. En un país donde tenemos 34 por ciento de pobreza, y donde la mitad de las niñas y niños son pobres, el rol que están cumpliendo, de llegar hasta el último intersticio de la sociedad, es fundamental para poder paliar la crisis que vive el país”.

El precandidato a gobernador valoró “todo lo que tiene que ver con las organizaciones, y estamos planteando un futuro gobierno con un mayor respaldo a la economía social”. Y continuó: “A todos estos referentes que dan mucho de sí sin pedir nada, que recorren todos los días y ven el dolor de la gente, los convoco a seguir trabajando y construyendo juntos”.

Asimismo, ambos candidatos destacaron que en los gobiernos del Frente Progresista el Estado cumple fundamentalmente un rol social e igualador, con valores de decencia y transparencia junto a las organizaciones en un trabajo articulado. Así, lla actual concejala reconoció “el invaluable esfuerzo de las organizaciones sociales y cooperativas”. Y destacó: “En esta etapa de enorme dificultad económica, es muy importante ver que tanta cantidad de organizaciones acompañan este proyecto de ciudad que hace mucho tiempo venimos y queremos seguir construyendo. Hay que cuidar lo hecho, y seguir construyendo una Rosario con ustedes, con los vecinos y con un estado presente, que escuche, dialogue e incluya”.

“Ahora, necesitamos mantener más que nunca la esperanza para alimentar la voluntad que nos lleve a concretar los más difícil: generar trabajo, trabajo decente y seguro para todas y todos. Sin trabajo es muy difícil sostener a nuestras familias, evitar que los chicos estén en la calle. Para que podamos tener futuro. Queremos una ciudad con más industrias, con mayor desarrollo productivo, pero sobre todo con una economía a escala humana. Lo vamos a hacer, no me quedan dudas de que lo vamos a hacer. Ese es nuestro cambio, no un cambio de reglas para beneficiar a un sector rico, sino un cambio que no es promesa, es realidad desde hace años. Ustedes lo han visto y lo ven porque ustedes son uno de los grandes motores de ese cambio”, arengó Irizar.

Por último, Bonfatti concluyó: “Este es camino, no hay otra alternativa más que potenciarlo, y seguir trabajando con las instituciones, con el Plan Abre, tratando de lograr un cambio en el modo de producción de Santa Fe, agregando valor, y potenciar ese triángulo entre Estado, producción, y ciencia, para generar mayor competitividad, trabajo, y fundamentalmente generar esperanza en la gente”.