El técnico de Huracán, Antonio Mohamed, manifestó su enojo por el trato que recibió parte del plantel del Globo durante el clásico ante San Lorenzo, ya que los futbolistas que no formaron parte del banco de suplentes debieron ver el partido por televisión en el vestuario visitante. “Estaba enojado porque vi a los jugadores encerrados y no pudieron disfrutar del espectáculo deportivo que se vivió afuera. Estaría bueno que estemos más preocupados en proteger a los protagonistas y no a los barras. Me hubiese gustado que lo vean desde un palco y protegidos”, concluyó el Turco.