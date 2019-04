Preocupados por la inflación, desde Coninagro solicitan ayer un acuerdo amplio de medidas económicas que no tengan fines electorales. “Desde Coninagro queremos manifestar nuestra seria preocupación no sólo por la inflación, que termina repercutiendo en nuestras empresas rurales, sino por la situación social que ésta determina, generando marginación y desarraigo”, señala el comunicado de la entidad que lleva la firma de su presidente, Carlos Iannizzotto (foto). El documento asegura que “una veintena de economías regionales, está demostrando que la mayoría de ellas está en situación de rojo, y salvo algunas excepciones, el productor recibe por su tarea, un valor que está muy por debajo de sus costos y de lo que se paga en góndola”, agrega. Por eso solicitamos “un acuerdo amplio de varias medidas económicas entre todos los ámbitos públicos y privados, que no sean electoralistas”, concluye.