A tono con el objetivo de los gobiernos de derecha de la región que apuntan a debilitar los organismos representativos no alineados con Washington, el canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, anunció que quedaba suspendida hasta nuevo aviso la elección directa de los miembros del Parlasur. La medida fue presentada como un ahorro presupuestario –Castiglioni dijo que era de 4 millones de dólares– que será destinado a “inversión social”. El gobierno de Mauricio Macri ya había anunciado su intención de que este año no se votara a los legisladores del Parlasur, también aduciendo razones presupuestarias. Pero como para suspender la elección Macri debía modificar una ley que sabía que el Congreso no le aprobaría, buscó la complicidad del resto de los miembros del Mercosur. El canciller paraguayo informó que las representaciones de los cuatro países resolvieron modificar el actual Protocolo Constitutivo del Parlamento para suspender los comicios hasta que se puedan “compaginar el funcionamiento de nuestras elecciones”.