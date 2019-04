La Procuración General de la Nación dictaminó en contra de la denuncia de Felipe Solá al considerar que no está legitimado para accionar contra el decreto de Macri para que los familiares de los funcionarios puedan ingresar al blanqueo de capitales. Con firma de la procuradora adjunta Laura Monti, el organismo consideró respecto del diputado y precandidato presidencial que “no se observa la afectación a un interés suyo personal, directo y concreto”, por lo que no tiene legitimidad para encabezar la demanda ante la Corte Suprema.

En su escrito, la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, evitó definirse sobre la cuestión de fondo planteada por Solá, es decir, sobre si es constitucional o no que Macri haya modificado por decreto una ley aprobada por el Congreso para permitir que familiares de funcionarios puedan ingrersar al régimen de blanqueo de capitales. Tras esa decisión del Presidente en 2016, su hermano, Gianfranco Macri, blanqueó más de 600 millones de pesos. El dictamen no es vinculante, por lo que la Corte puede tomar o no la opinión del organismo. Los Supremos tienen el tema previsto en la agenda de la primera mitad del año.

En su amparo, Felipe Solá busca obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 6° del decreto 1206/16. Afirma que el Poder Ejecutivo ejerció indebidamente las atribuciones reglamentarias que le otorga la Constitución Nacional, al extender los beneficios del régimen de sinceramiento fiscal a los cónyuges, padres e hijos emancipados de los funcionarios.

En línea con la decisión del juez de primera instancia --luego revocada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal-- Monti alega que no es suficiente el carácter de ciudadano para que Felipe Solá pueda presentar un amparo en contra del decreto, ya que no está afectado en lo personal. Afirma que Solá "no pretende la tutela judicial en relación con un agravio personal, directo, inmediato y concreto sino que el que invoca se confunde -por su notable generalidad- con el interés que podría asistir a todo ciudadano, calidad esta última (la de ciudadano) que se ha considerado como inhábil para proceder como se intenta”.