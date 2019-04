Los espectadores de Game of Thrones en China recibieron una versión diferente del primer episodio de la octava temporada, con seis minutos menos que en el resto del mundo. La serie de HBO que recomenzó el domingo con "Winterfell" fue emitida en China por la corporación de tecnología Tencent, ya que el sitio de HBO está bloqueado en ese país. Los espectadores pudieron comprobar que la "versión Tencent" duró 48 minutos, mientras que el original llegaba a los 54; resultó evidente que los cortes de la censura no se limitaron a la única escena de sexo que pudo verse en el debut.

Furiosos por estar forzados a ver una versión "castrada" del episodio, varios usuarios expresaron su furia en Twitter. "Resulta incómodo ver la versión censurada", escribió el usuario Wang Bubb. "Si esas escenas no valían la pena, ¿para qué las escribieron sus autores? ¿Para qué las filmó el director? La gente que gusta de Game of Thrones no es por el sexo y la violencia sino por todo el asunto. Yo no quiero perderme ni un segundo".

La principal escena censurada fue, claro, la protagonizada por Bronn, que se encuentra en plena actividad con tres prostitutas en la cama cuando es interrumpido por Qyburn, quien --para espanto de Bronn-- cuando las mujeres se van comenta "pobre chica, morirá en un año de sífilis". Pero los más atentos seguidores de la serie pudieron advertir otra gran broma, algo más subterránea, relacionada con el criticado cameo del músico Ed Sheeran en la temporada pasada.

En el primer episodio de la séptima temporada, emitido en 2017, Sheeran interpretó a un soldado del ejército Lannister que se cruzaba con Arya Stark. Precisamente, antes de ser interrumpidos por el maestre, una de las prostitutas habla de la batalla en la que el dragón de Daenerys Targaryen incineró a buena parte de ese ejército, y le comenta a otra: "¿Te acordás de Eddie, el pelirrojo? Volvió con toda la cara quemada. Ahora no tiene párpados".