La dirigencia de Newell's se encuentra en una encrucijada con el futuro del primer equipo, y a riesgo de continuidad en Primera. Los técnicos Sebastián Beccacece y Gabriel Heinze no encuentran entusiasmo por venir al parque Independencia con la crisis de gestión que atraviesa la directiva y ante la imposibilidad de mantener a Héctor Bidoglio aparece en el horizonte la alternativa de Julio César Falcioni (foto).

Bidoglio fue confirmado en diciembre pasado porque Beccacece, Heinze, Mariano Soso y Fernando Gamboa rechazaron la propuesta de dirigir a la Lepra. El actual entrenador ya no resiste una derrota, menos aún cuando el equipo vuelva a jugar por Superliga, y urge la búsqueda de un sucesor. Cristian D'Amico vuelve a la carga de Beccacece y Heinze. Pero por ahora ninguno de ellos mostró interés de dirigir a Newell's, principalmente por la crisis de gestión, con directivos que fueron desplazados por maniobras financieras no autorizadas por el juez que entiende en el Fideicomiso, como el ex tesorero Alberto Sauro.

Ante este escenario la alternativa que asoma es Falcioni, de reciente paso por Banfield. El experimentado entrenador tiene un perfil de juego defensivo, al que se recurre generalmente con equipos en emergencia con el promedio. Falcioni ya dijo que está dispuesto a venir al parque Independencia y su contratación está a la espera de que Beccacece y Heinze definan su futuro profesional, el primero con posible renovación en Defensa y Justicia y el segundo en Vélez.

Entre tanto, Bidoglio probó ayer un equipo para recibir el domingo a Gimnasia y Esgrima con la ausencia de Fabricio Fontanini. El defensor no superó ayer la dolencia muscular que sufrió la semana pasada y Bidoglio se inclina así en la continuidad de Stéfano Callegari. En ataque, en cambio, está aún por definirse el ingreso de Cristian Insaurralde por Luis Leal. La Lepra hace fútbol mañana para confirmar variantes de cara el decisivo juego con el Lobo platense.