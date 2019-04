El 3 de mayo de 2017, la docente y bibliotecaria María de los Angeles Paris entró a la comisaría 10ª y poco después fue encontrada sin vida, adentro de un cuarto de la seccional de zona norte. Ayer, sus familiares y los organismos que son querellantes en la causa reclamaron que el Ministerio Público de la Acusación impute a los agentes involucrados. "Hay dilatación", aseguró Guillermo Paris, hermano de la víctima. También cuestionaron que se haya desestimado una denuncia en la que su hija, Erica Salazar, pidió investigar al médico forense que realizó la primera autopsia, quien dijo que se trató de una muerte por "causas naturales". Ahora, el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, deberá analizar esa decisión del fiscal Fernando Dalmau.

APDH, Amsafé Rosario y la Cátedra de Criminología acompañaron a la familia en el reclamo frente al Centro de Justicia Penal. "Estamos igual que hace dos años: el Ministerio Público de la Acusación no nos da respuestas. Más que fiscales parecen defensores de los acusados, que todavía ni siquiera llegaron a audiencia imputativa. Es una vergüenza que estando todas las pruebas, estas personas (los agentes) sigan trabajando. Lo que hay es dilatación; esto se fue postergando adrede. Hay una campaña de desgaste, pero no surtió efecto. No vamos a bajar los brazos", prometió el hermano de la mujer que trabajaba en el Complejo Educativo Gurruchaga. "Hay un nivel de connivencia y de ayuda mutua", aseguró.

Daniela Vergara, de Amsafé Rosario, planteó que "la lucha está firme, con la familia y el equipo de abogados". Por el caso, habrá una actividad docente de visibilización de la causa para este 3 de mayo, y una movilización.

Federico Pagliaro, abogado de APDH, dijo que "no hubo una investigación rápida y eficaz, desde el inicio: no se secuestraron celulares, ni la ropa que llevaba puesta Paris". Sobre la fiscal Karina Bartocci, de la Unidad de Violencia Institucional, aseguró: "Hace meses que nos viene diciendo que va a imputar y no hay fecha. Esta frenada la causa".

Norma Ríos, presidenta de APDH, habló de "una complicidad constante y absoluta" en el caso de una docente. "Se niega todo tipo de conocimiento de la verdad", aseguró.

Eugenia Mistura, de la Cátedra de Criminología, planteó que "hay una diferencia abismal entre las dos autopsias que se hicieron: la primera habla de muerte natural, tiene muchas irregularidades, mientras que la segunda vincula directamente la muerte de Paris con la conducta por parte de los policías aquella noche".