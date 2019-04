Desde Santa Fe

El concejal de San Javier, Cristian Sartor, de 29 años, renunció a su banca tras ser acusado por una golpiza a su novia de 30, que perdió un embarazo de cuatro meses y hoy está internada en una clínica privada de Santa Fe en estado delicado. Sartor presentó la renuncia por la presión política del intendente Mario Migno, quien apenas se enteró del hecho, el lunes a las 7.30 de la mañana, reunió a su gabinete y reclamó la renuncia del edil que la formalizó dos horas después, a las 9.30. ¿Dio un paso al costado? "No, un paso afuera", dijo Migno al considerar que "estas cuestiones deben cortarse de cuajo. Lo sucedido es inaceptable", planteó.

Sartor era vicepresidente segundo del Concejo Municipal de San Javier, asumió en 2017 por el Frente para el Cambio, una expresión política con anclaje en la UCR que responde al intendente y mantiene su distancia del Frente Progresista. Antes, había sido secretario de Cultura, Educación y Deportes de Migno, que en las primarias del 28 de abril y en la general del 16 de junio buscará su sexto mandato en la intendencia (ahora por Unidos por San Javier) en elecciones en las que Cambiemos no presenta candidatos.

El drama se desencadenó el domingo a la madrugada cuando la novia de Sartor fue trasladada de urgencia desde el hospital de San Javier a un sanatorio privado de Santa Fe por una hemorragia. La joven cursaba un embarazo de cuatro meses que lo perdió horas después. Su estado es delicado. Los familiares radicaron la denuncia contra el ahora ex concejal en la Comisaría de la Mujer de San Javier y ahora la investigación quedó a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación Francisco Cecchini.

-¿Dio un paso al costado? -No, un paso afuera, respondió el intendente.

Ayer, Migno dijo que él se enteró de "esta cosa tan desagradable" -como la llamó- el lunes las 7.30 de la mañana. "Nos reunimos con nuestro equipo y se tomó la decisión de llamar a Sartor y le pedimos que renuncie, cosa que hizo" dos horas después.

-¿Le pidieron un paso al costado? -le preguntó un colega de LT10.

-Un paso afuera, no al costado -corrigió Migno.

-¿Admitió que está involucrado?

-Por supuesto, se hizo público. Me informé correctamente de lo que había pasado. Y ahora, él tendrá que dar las explicaciones donde corresponda: en su conciencia y en la justicia -respondió.

-¿Es un caso de violencia de género?

-Conozco lo que relatan los familiares. No me corresponde dar detalles. Acá hay involucrados alguien al que no se le preguntó nada. Un embarazo de cuatro meses. Esa persona no pudo saber cuál era su destino -dijo el intendente. "No estamos dispuestos a permitir y aceptar en nuestro equipo que esas cosas sucedan", explicó.

En 2017, Sartor asumió como vicepresidente segundo del Concejo Municipal por una disputa política de los concejales de Migno. El justicialismo reclamaba la vicepresidencia primera como segunda fuerza, pero el oficialismo rechazó el planteo y se quedó con todos los cargos de la mesa directiva.