Tres hombres seguirán presos, acusados de haber cometido abuso sexual contra una joven a la que amenazaron y mantuvieron privada de su libertad en febrero pasado. Si bien los agresores fueron detenidos el día posterior al hecho, tras una denuncia que ingresó al 911, ayer tomó estado público cuando el juez penal Héctor Núñez Cartelle ordenó la prórroga de la prisión preventiva efectiva de los imputados, hasta la audiencia previa al juicio. La fiscal Noelia Riccardi les imputó a Ezequiel C., Germán M. y Alejandro A. los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de cuatro personas y por el uso de arma de fuego con privación ilegal de la libertad". En tanto, un cuarto agresor no fue identificado.

El hecho ocurrió en una casa de Bielsa 5454 -perteneciente a A.-, el 12 de febrero pasado. La acusación señala que la chica de 24 años fue "obligada a tomar alcohol con cocaína, mientas que el acusado C. le apoyó un arma de fuego y le espetó: 'Con esta 9 te rompo la cabeza si no abrís las piernas'. La llevó hacia una habitación, apagó la luz, la golpearon y la tiraron en la cama, donde continuaron golpeándola hasta que la sujetaron y comenzaron a abusar sexualmente vía vaginal, en reiteradas oportunidades y de a uno por vez, manifestándole que no dijera nada porque 'cagarían a tiros' su casa y a su familia". La imputación agrega que "cuando la víctima logró escapar de la vivienda, la persiguieron en moto hasta que la encontraron", y bajo amenazas con un arma blanca volvieron a meterla en la casa, donde "la abusaron en varias oportunidades". También fueron acusados de haber disparado el arma, cuya bala rozó a la cabeza de la muchacha.

Ayer la fiscal les imputó nuevos hechos a dos de los acusados. C., sumó una causa por robo calificado y atentado a la autoridad, a mano armada. En tanto, A. quedó imputado de lesiones leves dolosas agravadas y amenazas coactivas por amenazar y golpear a su expareja, el 13 de enero pasado, en la mismo casa de calle Bielsa.