El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, anunció que en los próximos días se reunirá “a tomar un café con (Ricardo) Centurión, pero no para tratar su tema laboral, porque ese es un caso cerrado”. De esta manera, mientras negocia la renovación de su contrato en Avellaneda, el DT busca cerrar en buenos términos su relación personal con Centurión. “Vamos a tomar un café porque no tengo ningún problema. El me escribió y yo le respondí. Nos juntaremos tranquilos”, declaró Coudet a Radio Mitre. “Ricardo es parte de esto y nadie se lo puede quitar. No estuvo en la fiesta porque hubo un tema mediático pero es un buen chico y me gustaría que lo ayuden”, agregó.