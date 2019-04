La dirigente social Margarita Barrientos, referente del comedor de los Piletones y aliada del macrismo, volvió a dar cuenta del impacto de las fallidas políticas del gobierno para paliar la inflación. En medio de las medias de “alivio” anunciadas por Macri, Barrientos se mostró desconfiada sobre el impacto que pueden llegar a tener en las góndolas. “Las cosas más indispensables, la leche, el pan, el azúcar aumentan. Dicen que van a bajar pero nunca bajan”, se quejó sobre el aumento de precios en los últimos meses, con una inflación acumulada del 54,7 por ciento en un año.

“Se vive como en todos lados, la situación es difícil. La inflación es lo que más afecta a la gente más humilde”, continuó la dirigente predilecta de Macri. Barrientos dijo sentir “tristeza y bronca” porque hoy en día la gente no puede comprar un paquete de harina. En otra crítica hacia las medidas de “alivio” dio a entender que no son suficientes si no vienen acompañados de un mayor abastecimiento a los supermercados. “Ojalá se cumplan los mensajes y haya la suficiente cantidad de alimentos para comprar porque a veces no tenemos stock de mercadería”, subrayó en diálogo con Futurock FM.

Barrientos indicó que en su comedor se “incrementó muchísimo la cantidad de gente” por el aumento de la pobreza e insistió en que “la situación está difícil” porque “siempre golpea más a la gente que menos tiene, que no puede llegar al día a día”.

La referente de los Piletones también apuntó contra el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por la instalación de contenedores de basura “inteligentes” para impedir que “la gente se meta y saque basura”, en palabras del ministro de Espacio Público de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli. “No es justo porque el cartonero sale a trabajar, no a mendigar absolutamente nada, sale a ponerle el lomo todos los días”, cuestionó la dirigente, quien explicó que el grave problema es que “se le está quitando la oportunidad de seguir trabajando”.