(ATENCIÓN: este artículo contiene SPOILERS de la octava temporada de Game of Thrones)

Sorpresa... ¿o no tanto?: George Lucas ayudó a dirigir el primer episodio de la octava temporada de Game of Thrones. En una de las imágenes del "making of" de "Winterfell" se reveló que el creador de Star Wars se dio una vuelta por el set de filmación. "Cuando nos enteramos de que George quería hacernos una visita pensamos que era una broma", dice David Benioff, co-creador de Game of Thrones, en el clip. "Estábamos entusiasmados y a la vez nerviosos, porque... es George Lucas".

El mini documental muestra a Lucas trabajando junto al director del episodio, David Nutter, que describió la experiencia como "algo muy cool para mí". A Lucas también se lo ve dándole consejos a Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Kit Harington (Jon Snow). "Vos no necesitás dirección", le dice a Harington. "No me preocupás, no me preocupa lo que te pase". La relación, de todos modos, no es tan sorprendente: Benioff y D. B. Weiss están en estos momentos analizando los planes para una futura nueva serie de películas de Star Wars; Clarke fue una de las protagonistas de Solo, y Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) interpretó a la Capitana Phasma en El despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi.

Mientras tanto, los fanáticos de la serie se preparan para el segundo episodio, en el cual -de acuerdo a las fotos que difundió HBO- los protagonistas empiezan a prepararse para la guerra contra los White Walkers. Además de una imagen de Jaime Lannister en la sala principal de Winterfell, las imágenes presentan -entre pocas revelaciones- a Lyanna Mormont con armadura completa de combate y a Gilly (Hannah Murray) junto al bebé Sam y Samwell Tarly, dando la idea de que esa familia puede tener parte importante en el nuevo episodio. También es notoria la ausencia de Cersei y de King's Landing, lo que hace suponer que quizá todo el episodio transcurra en Winterfell.

Uno de los actores que encarna a un personaje precisamente situado en King's Landing se animó en estos días a dejar caer pistas sobre la trama: Pilou Asbaek advirtió a quienes apuestan por una pronta muerte de Euron Greyjoy, quizá en una venganza de Theon o Yara, que recuerden que "en Game of Thrones no siempre ganan los héroes". El actor relató a Entertainment Weekly que "mi representante me mandó un mensaje en el que me cuenta que muchos fans apuestan a que voy a ser uno de los primeros en morir en esta temporada. Bueno, mucha gente puede perder dinero, tengo muchos recursos". Asbaek también se refirió a cómo puede evolucionar su relación con sus sobrinosm en un estilo muy de Euron: "Mucha gente cree que ahí hay un conflicto, pero... ¿honestamente? No creo que a Euron le importe una mierda. Su foco es el poder, y Theon no tiene ningún poder. Yara y Theon no son nada para él. No son una preocupación".

Asbaek no fue el único integrante del elenco que se acercó a un micrófono. Isaac Hempstead-Wright se refirió a la célebre "teoría de fan" que señala que su personaje Bran Stark / Three Eyed Raven terminará convirtiéndose en el Night King, y dijo que no solo no es partidario de ella, sino que le resulta extraño que se haya vuelto una predicción tan popular entre los fans. En la premiere en Belfast, el actor fue interrogado sobre si tenía alguna teoría favorita: "Puedo decirles cuál no lo es, la del Night King"; esta semana se presentó en el programa televisivo The Tonight Show, y el conductor Jimmy Fallon insistió con el tema. "Creo que él es el Three-Eyed Raven, que está definitivamente del lado de los vivos. No entiendo por qué la gente está obsesionada con esta teoría en particular, y cree que está sucediendo. No sé de dónde sacan pistas para creer eso, pero ha ganado popularidad. En fin, tendrán que esperar y ver".

El "Cuervo de Tres Ojos" también podría ser centro de una malinterpretación del cierre del primer episodio. En un momento, Bran le dice a Sam Tarly que está "esperando a un viejo amigo"; poco después, cuando Jaime Lannister llega a Winterfell y sus miradas se cruzan, todos interpretaron que ése era el "viejo amigo" (el que lo empujó por una ventana en el episodio 1 de la serie, causándole su parálisis), pero la suposición podría ser incorrecta. Otros seguidores consideran que la frase del Cuervo bien podría referirse a Theon Greyjoy, quien está volviendo a Winterfell para luchar junto a los Stark contra los White Walkers como forma de redimirse por sus crímenes contra la familia. La teoría estaría sustentada en una línea que se escucha decir a Bran en el trailer de la octava temporada: "Todo lo que hiciste trajo adonde estás ahora. Donde pertenecés. Tu hogar". Aunque no se ve que Bran dirija esas palabras a Theon, ciertamente podría ser algo que el Three Eyed Raven le dice al pupilo de los Stark.