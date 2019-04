La dirigencia de Newell's que preside Eduardo Bermúdez convocó para el martes 14 de mayo a la Asamblea Especial de Asociados donde se pondrá en consideración el cálculo de recursos y presupuestos de gastos para el ejercicio 2019/2020. Podrán asistir todos los socios vitalicios o activos mayores de 21 con tres años de antigüedad en cualquier categoría social con cuota de mayo paga.

Autocrítica de Madelón

"Nos queda la sensación de dolor porque no pudimos superar la llave en Copa Sudamericana. El rival (Independiente del Valle)) nos superó bien. No pudimos, nos doblegaron, desde la táctica intentamos contrarrestar pero nos hicieron los goles con los dos sistemas que probamos. Queda feo decir que no estamos a la altura pero no estuvimos precisos", reconoció Leonardo Madelón, entrenador de Unión, tras la eliminación por penales en Ecuador de Copa Sudamericana.

2

Juveniles de Newell's interesan en clubes de Italia: Juan Sforza a Milan y Enzo Barrenechea a Juventus.

"Me pone muy mal el momento que atraviesa Central, es mi club y en algún momento voy a volver". Eduardo Coudet.

Bono obligatorio

Los hinchas de Newell's deberán comprar un bono obligatorio para ingresar el domingo al Coloso del Parque a presenciar el partido con Gimnasia y Esgrima por la Copa de la Superliga. El bono por le web del club tiene hoy un valor de 200 pesos y mañana de 300. Hoy no habrá venta en el parque Independencia. El expendio en el Coloso del Parque retomará mañana de 9 a 13 y el domingo desde las 10.30.