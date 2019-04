"Se trata de espacios comunitarios vitales, de ejemplos de unidad y solidaridad. Para mí es un enorme orgullo que me llamen la concejala de los clubes de barrio", dijo Marina Magnani, en el marco de sus actividades de campaña para las elecciones primarias en la provincia de Santa Fe.

"Una de nuestras prioridades es que tengamos en todos los barrios entidades sustentables, que se sientan respaldadas por el Estado del mismo modo que las respaldan las vecinas y los vecinos", subrayó la primera precandidata a concejala de Rosario por Sumar-Frente Juntos, tras participar ayer de la entrega de calefones solares en el club Junior.

"Con los calefones queremos acompañar a los clubes a sostenerse frente a los tarifazos de luz y gas; y al mismo tiempo promover fuentes de energía alternativas, con un vínculo positivo con el medio ambiente", señaló Magnani.

En cuanto a la labor cotidiana de los clubes de barrio, resaltó "el compromiso que tienen con la contención y la integración de la niñez y la juventud a través del deporte, con los valores que transmite de compañerismo, de responsabilidad, de preparación y entrenamiento, de planificación de objetivos de superación".

"Al mismo tiempo, sobre todo en estos tiempos de declive económico, desempleo, exclusión, son espacios para el encuentro de las familias, de la comunidad barrial, que se agrupa y se une para resistir colectivamente y para recrear también el sueño colectivo de una sociedad más justa, de un país para todos y todas", resaltó la precandidata a concejala de la lista que impulsa a Roberto Sukerman para la intendencia y que también integra Pablo Laporte, presidente del club Libertad.

"Es por todo esto que digo que para mi es un orgullo que me digan la concejala de los clubes de barrio; también me enorgullece que me digan la concejala de Cristina. La firme voluntad de las vecinas y vecinos de cada barrio de no resignarse al plan de ajuste de Mauricio Macri, al abandono del Estado que sufren en todos los niveles, es lo que se expresa y manifiesta en el proyecto político que representa Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros les pedimos que nos acompañen con el voto el 28 de abril para dar un mensaje claro en ese sentido: frenar a Macri para relanzar el proyecto de crecimiento con inclusión, con justicia social", sostuvo Magnani.