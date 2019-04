"Mis hermanos me apoyan afectivamente, telefónicamente, pero no les pediría que vengan a hacer campaña, ellos tienen cada uno su desempeño", dijo la precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa al ser consultada sobre si Marcelo y Rafael vendrían a la provincia antes del 28 de abril. Cuando le recordaron la frase del ex canciller con críticas al ídolo de Ñuls, Maxi Rodriguez ("me gustaría que juegue más y hable menos"), dijo: "Soy franca, la verdad es que me pareció inoportuno". "Somos hermanos, nos queremos, él no me pregunta lo que tiene que declarar, igual no me caben dudas de que Rafael me va a retar por esto", concluyó, entre risas.