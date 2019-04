Héctor Bidoglio le resta importancia a su futuro como entrenador de Newell's y no duda en sumar juveniles al primer equipo. Mañana ante Gimnasia y Esgrima debutará el chico Francisco González a pesar de ser un juego decisivo para la continuidad del rojinegro en la Copa de la Superliga.

Mañana la Lepra buscará el pase a la segunda fase y Luis Leal saldrá del once titular para dejarle el lugar a Francisco González, delantero que viene entrenar con el juvenil Sub 20. Así el equipo mantiene su apuesta por el juego ofensivo aunque revisa la idea con el ingreso de un juvenil que se destaca por su velocidad y buen dominio de la pelota. Esta será la única variante respecto a la formación que viene de vencer al Lobo en La Plata 1 a 0 dado que Fabricio Fontanini no se recuperó de una lesión muscular y fue descartado. De esta manera el once de Bidoglio para jugar mañana a las 15.30 en el Coloso del Parque será con Aguerre; Nadalín, Callegari, Paredes, Ferroni; Cacciabue, Rivero; Maxi Rodríguez, Formica, Francisco González; Alexis Rodríguez.