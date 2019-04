Roger Waters manifestó su solidaridad con Julian Assange tras el arresto del fundador de WikiLeaks. El ex integrante de Pink Floyd mostró su desagrado ante la decisión del gobierno ecuatoriano de quitarle el asilo a Assange y no dudó en criticar a las autoridades británicas por el arresto. “Ver cómo lo sacaban por la fuerza, lo metían en una furgoneta y se lo llevaban fue absolutamente escalofriante”, dijo el autor de The Wall.

En una entrevista televisiva, Waters expresó que su país, el Reino Unido, se ha convertido en “cómplice voluntario y satélite del imperio estadounidense” el cual se desenvuelve contra “todas las leyes morales, éticas y jurídicas”. Además, recordó que al momento de ser sacado a la rastra de la embajada de Ecuador, Assange “llamó a la gente del Reino Unido a resistir”.

En ese sentido, el músico considero que debería convocarse una huelga general “para evitar que sea extraditado”. Waters subrayó que “están matando a Assange” y recordó que el creador de WikiLeaks casi no vio la luz del sol en los seis años que estuvo en la embajada “sin haber cometido ningún delito”. Finalmente, Waters estimó “muy posible” que Assange termine muerto, “sólo porque Donald Trump” así lo quiere.