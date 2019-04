Fruto de la presión que generó el anuncio del paro que realizó el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), el cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, dijo que la central obrera “está trabajando” para la realización de una medida de acción directa a nivel nacional. No dio fecha sino simplemente dijo que durante la próxima semana la CGT realizará “una ronda de conversaciones” con diferentes sectores, incluida la iglesia Católica, para evaluar la situación política, económica y social del país.

La afirmación de Acuña, realizada durante una entrevista radial, no implica un acercamiento con el paro del 30 de abril que lanzó el FSMN. Sin embargo, dijo que la CGT “siempre es solidaria con las medidas de Hugo Moyano” pero aclaró que en la central obrera, que él conduce con Héctor Daer, no se está discutiendo lo mismo que en el Frente Sindical.

Por lo pronto, el titular de la federación que aglutina a los trabajadores de estaciones de servicios, indicó que como CGT ya se reunieron con sectores pymes y este próximo miércoles lo harán con la Pastoral Social. Todo indica que a partir de estos encuentros la central sindical recién estaría en condiciones de tomar una decisión sobre una medida de fuerza que, a pesar de lo que suelen decir públicamente, es reclamada tanto por los cuerpos de delegados como por los afiliados rasos de sus gremios.

En cuanto a la elección presidencial de octubre, Acuña dijo que todos los posibles nombres que suenan en el espacio opositor, incluida Cristina Kirchner, “son una alternativa” a Mauricio Macri. Sobre el gobierno de Cambiemos dijo que “lo único que armó fue una timba financiera para sus amigos”.

Ahora al dirigente sindical, que responde política y gremialmente a Luis Barrionuevo, le gustan todos los posibles candidatos del peronismo y afines como CFK, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y el ex ministro Roberto Lavagna. En ese sentido dijo que le gustaría que se pongan de acuerdo en una sola fórmula para triunfar en octubre. Barrionuevo apuesta a Lavagna y aprovechó para hacer afiches donde se muestra con el ex ministro anunciando que volverá a ser candidato a gobernador de Catamarca. El problema es que por ahora Lavagna no logró convencer a los dirigentes sindicales con los que se estuvo reuniendo. En el último encuentro Lavagna sufrió la crítica de varios dirigentes cuando le criticaron su respaldo a la política de aerolíneas de bajo costo que puso en marcha el gobierno de Macri.

Con respecto al gobierno de Cambiemos, Acuña aseguró que las medidas anunciadas para controlar la inflación “están fuera de tiempo” porque “no hay consumo ni hay demanda” y las calificó como “propaganda para las elecciones y nada más”. Es más, indicó que “desde todos los sectores se le dio una mano al Gobierno. La CGT siempre fue prudente, como tiene que ser, y la oposición también, y lo único que armaron fue una timba financiera para sus amigos”.