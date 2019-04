Mientras el escenario político opositor termina de configurarse, el diputado, ex gobernador bonaerense Daniel Scioli salió a ratificar su precandidatura a presidente. “Es una decisión tomada. Voy a ser candidato contra Cristina (Kirchner) o contra quien sea, pero principalmente contra la inflación”, sostuvo Scioli, quien ya se postuló en 2015 y perdió el ballottage por apenas dos puntos y medio frente a Mauricio Macri. El ex gobernador pidió una “gran PASO” de todo el peronismo. “Para ser presidente hay que ganarle a todos. Esto no es un enfrentamiento personal, es luchar por la agenda que se viene en el país”, completó en su habitual tono conciliador.

El diputado del bloque FpV- PJ Daniel Scioli busca levantar vuelo a pocos meses de la fecha para inscribir candidaturas. Ayer ratificó la importancia de las primarias y aseguró que estará en la línea de largada. “Las PASO son obligatorias, simultáneas y ahí la gente tendrá la oportunidad de tomar una decisión y ver quién puede afrontar mejor la agenda compleja de problemas que se vienen”, reiteró y recordó sus críticas a Macri durante la campaña de 2015. “En el debate con Macri advertí lo que iba a hacer este Gobierno que prometía un cambio. Fue esta misma gestión la que generó la inflación que tenemos ahora”, remató.

Sobre el último paquete de medidas que implementó el Ejecutivo, Scioli opinó que “son coyunturales” y en su planificación “se ve la incomodidad del Gobierno”. Además, sostuvo que en este momento “hace falta un pacificador”, una persona que tenga la capacidad de “desandar esta grieta y bajar los niveles de irritabilidad social, generar certidumbre y confianza al mundo”. En línea con lo que plantean otros dirigentes del peronismo, sostuvo que será necesario generar un “gran acuerdo económico y social” que cuente con la participación de todos los sectores.