Como se sabe, el Frente Sindical por un Modelo Nacional que integran los camioneros de Pablo Moyano, los bancarios de Sergio Palazzo, los mecánicos de Smata de Ricardo Pignanelli, la Federación Nacional Aceitera convocaron a un paro general, sin movilización, para el 30 de abril, y al que se plegarán las dos CTA. Por lo pronto, la CGT nacional se bajó del día de protesta. En Rosario este Martes 23 de abril las 11 horas en el Sindicato de Trabajadores Municipales (Entre Rios 1242) un amplio abanico de Gremios y Organizaciones Sociales se reunirán para organizar la jornada de Lucha en la ciudad que promete movilización. Gremios nucleados en el espacio 21 F, otros que responden a la CTA, al frente Sindical y Organizaciones sociales (CCC, Ctep), "otra vez juntos para organizar la jornada de lucha que seguramente será con movilización", señaló Claudia Indiviglia del gremio de Empleados estatales (Norte).

Con respecto a la actitud de CGT, la gremialsita expresó que, "ladecisión de los gorditos de CGT es impresentable. En vez de No es darle la espalda a los trabajadores, deberían ponerse al frente de la lucha"

No habrá actividad bancaria en esa jornada: "Seguramente acá será con movilización", anticipó Analia Ratner, secretaria general del gremio, Con respecto a la actitud de CGT, la dirigente gremial dijo: "Le hemos pedido reuniones a la CGT desde el Frente sindical y no han citado. No están viendo que los trabajadores estamos cada vez peor. Ojalá la CGT recapacite y acompañe la medida ya que nuestra función es la defensa de nuestros compañeros. No pueden seguir mirando para el costado".

Camioneros de Santa Fe adheridos a la Federación Nacional de Camioneros, señalaron que "no habrá actividad en nuestro sector en toda la provincia y vamos a movilizar ya sea en Rosario o en capital ", anticipó Juan Chulich, secretario general del gremio santafesino.