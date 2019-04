La Asociación Americana de Juristas (AAJ) repudió a través de un comunicado el retiro de protección diplomática por parte del Gobierno de Ecuador y la entrega a Reino Unido de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. La postura de la AAJ, ONG con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, quedó plasmada en un documento en el que se destaca la “valentía de Assange en revelar la vigilancia estatal que viola los procesos básicos de democracia, los derechos constitucionales y los derechos humanos”.

Assange, editor y ciber activista, fue arrestado el pasado 11 de abril. Estaba refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, en el distrito de Knightsbridge, luego de que la Corte Suprema británica fallara en su contra y ordenara su detención y posterior traslado a Suecia, donde una fiscal había cursado una orden de captura internacional por considerarlo sospechoso de haber cometido un crimen sexual. Aunque nunca fue acusado de dicho crimen y la fiscalía sueca eventualmente archivó la investigación, Assange fue detenido al ser expulsado de la embajada por haber violado su libertad condicional. Minutos después Estados Unidos cursó su pedido de extradición.

La decisión del Gobierno de Ecuador, que coloca al activista a un paso de la extradición a los Estados Unidos y que fue justificada por Lenin Moreno como una respuesta a las reiteradas violaciones (por parte de Assange) de las “convenciones internacionales y protocolo de convivencia”, es para la AAJ una “renuncia a la soberanía nacional”. Es, también, una medida que “vulnera el derecho al asilo y viola los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho humanitario y la Constitución ecuatoriana”. Antes de que Assange fuera arrestado, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Metzer, ya había hecho advertencias en esta línea: había declarado que si Ecuador le retiraba su estatus de asilado, Assange podría quedar expuesto a “un riesgo de graves violaciones de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes".

También asegura la AAJ que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe la extradición a un país donde la persona puedo correr peligro de ser torturada. “Es sumamente preocupante –agrega el documento- el anuncio del Departamento de Justicia de los EEUU que está considerando presentar cargos adicionales contra Assange. Bajo el tratado de extradición de 2003 entre los EEUU y el Reino Unido, éste puede negar la extradición si el delito o acusación conlleva una sentencia de pena de muerte, situación que puede enfrentar Assange si fuera acusado de violar las leyes de espionaje”.

Tras su detención, Estados Unidos y Reino Unido fueron escenario de manifestaciones en apoyo a la figura de Assange, quien se encuentra detenido en Gran Bretaña y podría ser extraditado a los Estados Unidos.

Asimismo, organizaciones sociales, periodistas y personalidades de la cultura y la política de todo el mundo respaldaron lo respaldaron públicamente. "Repudiamos la actitud cipaya y traicionera del nefasto presidente de Ecuador Lenin Moreno. Esta no es más que una absurda maniobra de arrodillarse ante la Corona Británica y al presidente de EEUU Donald Trump. La lucha contra el imperio, la justicia y la igualdad mundial nos hermana. Exigimos la inmediata libertad y el respeto de los derechos humanos. Y que no sea extraditado a los EEUU", reclamaron en una solicitada en apoyo al activista publicada la semana pasada. Entre los más de quinientos firmantes de todo el mundo figuran el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras; Fernando Lugo; ex Presidente de Paraguay, el cantautor cubano Raúl Torres, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.