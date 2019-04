Pese a que fue anunciado con bombos y platillos, como una salvación a la crisis económica que atraviesa el país, el plan Precios Cuidados que lanzó el presidente Mauricio Macri no llegará a Rosario y alrededores, aseguraron dos referentes de entidades vinculados al rubro alimenticio. "Para el sector nuestro no hay ni va a haber nada, tres o cuatro cortes son para cerrarle el negocio a los exportadores, no hay otra manera de verlo", confió el titular de la Asociación de Carniceros de Rosario José García. En tanto, el titular del Centro de Unión Almaceneros Juan Milito sentenció: "En teoría se puso en marcha el miércoles, somos bastante descreídos… No sirve, es una burla".

La Casa Rosada anunció a mediados de la semana pasada el plan mediante el cual procurará contener la inflación descontrolada. Casi en las antípodas de la línea política que implementaba hasta entonces, se volcó por intervenir en la economía, congelar por un periodo de seis meses el precio de 60 productos de la canasta familiar y frenó tarifas de servicios básicos que dependen de su jurisdicción. Ahora bien, en Rosario comenzaron a desacreditar el acierto del Precios Cuidados por dos motivos: los productos no se encuentran fuera de Buenos Aires y, en algunos casos, se consiguen a precios aún más baratos en las góndolas de comercios locales.

Para el carnicero García, los comerciantes rosarinos del rubro no tienen "posibilidad de acceder a esos cortes". Precios Cuidados incluye un convenio con frigoríficos para ofrecer 120 mil kilos de cortes de carne semanales a 149 pesos por kilo en el sector minorista del Mercado Central y en los puntos de venta de esas compañías. ¿Qué llegará entonces al consumidor rosarino? "muy poco", según el sindicalista. "Del total de la faena en Argentina, el 80 por ciento es para consumo interno, determinado por novillitos, vaquillonas, terneros y terneras. El restante es exportación, novillo pesado, a partir de 450 kilos para arriba, en muy pocos lugares del mercado interno se vende ese tipo de carne. Estos sobrantes de exportación nunca puede llegar a todos, no está al alcance de todos, muchos menos en Santa Fe", describió García.

"Para nuestro sector nuestro no va a haber nada, son cortes para cerrar el negocio de los exportadores". José García. Asociación de Carniceros.

Milito, por su parte, dijo que desde que Macri es presidente brega por un Precios Cuidados. "Pero nunca nos levantaron el teléfono, mucho menos al interior", apuntó. En la lista de 60 productos que difundió el gobierno nacional, el almacenero detectó precios mayores al acuerdo denominado Precios Justos, que firmó la entidad que lidera junto al Municipio de Rosario. "Al aceite Girasol nosotros lo tenemos a 49 pesos y con Precios Cuidados lo tendríamos a 58,27 pesos, la yerba Chamigo de un kilo para el interior está 101 pesos y nosotros vendemos a 41 pesos el medio kilo, el arroz nuestro es de mejor calidad y lo vendemos a 33 pesos contra 38", comparó.

"Los productos son de calidad inferior a todo lo que consumimos normalmente. Por otro lado, ya están esos precios, lo que vino es más caro de lo que se está vendiendo acá en Rosario. Lo que más se necesitaba, que es la leche, no va a llegar. El plan tiene menos credibilidad que Drácula dirigiendo un banco de sangre", amplió Milito.

Con respecto a la leche, producto que incrementó su valor enormemente en las últimas semanas, el almacenero reveló que la marca incluida en el plan, denominada La Martona, no va a venderse en el interior del país. En rigor, en el listado figura que fuera de Buenos Aires llegará una leche de marca Apóstoles, a un precio en esta región de 47,48 pesos, diez pesos más cara que La Martona, que sí se conseguirá en Capital Federal y Buenos Aires.

Sobre la leche se da según Milito, un "problema fundamental". Las marcas que la comercializan se concentraron en exportar leche en polvo, ya que su tonelada cuesta 3.300 dólares y solo sufre una retención exigua. Como los tamberos aumentaron su rentabilidad de este modo, hay menos leche para el mercado interno. "Los malos históricos de la película, la Serenísima, hoy no son los peores, hoy son Ilolay y otros, las marcas que han desaparecido del mercado porque se dedicaron a la leche en polvo", explicó el titular de la entidad de pequeños comerciantes.