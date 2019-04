Comienza hoy el juicio al médico cirujano Lino Villar Cataldo, quien en 2016 mató de cuatro balazos a Ricardo Krabler, de 24 años, cuando intentaba robarle la Toyota al salir de su consultorio en Loma Hermosa. El juicio tendrá lugar en los tribunales de San Martín y se realizará bajo el modo de juicio por jurado popular. Durante la primera jornada se procederá a seleccionar las doce personas que conformarán el jurado, seis mujeres y seis hombres, además de seis suplentes, sobre la lista de 65 personas previamente seleccionadas del padrón.

El médico llega al juicio acusado de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" y en caso de ser hallado culpable podría recibir una condena de entre 10 y 25 años de prisión.

El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2016, alrededor de las 20, cuando Villar se retiraba del consultorio en su Toyota Corolla y Krabler lo apuntó con un pistolón, le dio un golpe con la culata del arma y lo sacó de la camioneta para subir y llevársela. Pero cuando estuvo sentado, Villar entró a su casa, tomó el arma que guardaba en un cantero en la entrada, una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, salió y le descargó cuatro balazos.

El médico sostuvo que fue un acto de legítima defensa, "era la vida de él o la mía". La fiscal que instruyó la causa, Diana Mayko, sostuvo en cambio que "cuando decidió disparar ya no estaba en riesgo su vida, y sólo pesó su afán por retener su automóvil asegurado". Los peritajes demostraron que el arma no estaba cargada (cuestión que Villar no tenía por qué saber), pero que al momento de los disparos del médico, Krabler había colocado el pistolón en el asiento y se había sentado encima suyo, con lo que era imposible que amagara tirar por la ventanilla, tal como aseguró Villar Cataldo al intentar justificar sus disparos.

Villar Cataldo fue detenido pero llega al juicio excarcelado. En aquel momento, salieron en su defensa la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes defendieron la decisión de Villar.

La audiencia se llevará a cabo en una sala del entrepiso del edificio de los tribunales situado en Ricardo Balbín 1753, del mencionado partido, y el debate será coordinado por la jueza Carolina Martínez, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3.

Luego, está previsto que declarare la madre del joven muerto en el robo, Ricardo Alberto "Nunu" Krabler (24), quien en el juicio actúa como particular damnificada, mientras que Villar Cataldo (65) lo hará mañana y luego continuarán los alrededor de 40 testigos citados para el debate, la mayoría policías y peritos.

Entre jueves y viernes se escucharán los alegatos de la fiscal Noemí Carreira, del particular damnificado y de la defensa y finalmente el jurado deberá pasar a deliberar si el médico es "culpable" o "no culpable".