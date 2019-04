Robert De Niro volvió a la carga con sus críticas a Donald Trump, esta vez llamándolo "aprendiz de gangster". En una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, el actor analizó su personaje en The Irishman, la película de Martin Scorsese que se estrenará en Netflix en el segundo semestre de este año. "A le gente le gustan los tipos fuera de la ley, excepto por ese aprendiz de gangster que tenemos ahora en la Casa Blanca", dijo De Niro. "Aun los gangsters tienen moral y cierta ética. Tienen un código, y sabés que cuando le dan a alguien su palabra tiene valor, porque es lo único que tienen. Este tipo ni siquiera sabe lo que eso significa".

Cuando Colbert le preguntó al actor por qué no le daba a Trump ni una oportunidad, De Niro respondió que se la dio en el pasado, pero que cree que el presidente de Estados Unidos "ha probado largamente ser un perdedor". De Niro tiene una larga historia de críticas públicas a Trump, algo que hizo que el mandatario lo describiera como "un individuo con muy bajo coeficiente intelectual" en su cuenta de Twitter. En una entrevista con el periódico inglés The Guardian, el ganador del Oscar llamó a Trump "racista" y realizó comparaciones entre él y Adolf Hitler. "Si lo dejaran, llevaría a este país a una situación muy, muy maña", dijo. "Quiero decir, en el pasado solían reírse de Hitler. Todos ellos se ven graciosos. Hitler se veía gracioso, Mussolini se veía gracioso. Muchos dictadores y d+éspotas se veían graciosos".

Basada en el libro de Charles Brandt I Heard you Paint Houses, The Irishman es un proyecto que supuso varias complicaciones para Scorsese. Protagonizado por actores de peso como De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, cuenta la historia de Frank “The Irishman” Sheeran, un asesino a sueldo de la mafia que se dice podría haber estado involucrado en la desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa en julio de 1975. Co un presupuesto de 100 millones de dólares (sobre todo por la inversión realizada en los efectos especiales de Industrial Light and Magic para mostrar a De Niro joven), es el film más caro en toda la historia del realizador italoamericano.