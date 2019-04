"Si las variables económicas, como el dólar, se sostienen, los precios se van a mantener", aclaró el vicepresidente de Cabrales S.A, Martín Cabrales, sobre el alcance del "pacto de caballeros" sellado con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y ratificado esta mañana durante una reunión de empresarios con el presidente Mauricio Macri. "No es un apoyo a un gobierno sino al consumidor", aclaró Cabrales y apuntó que "no hay indispensables, ni en las empresas ni en la política", por lo que de cara a las elecciones de octubre tomó distancia de la gestión de Cambiemos: "Si es María Eugenia Vidal, Macri, Lavagna o un peronista el que tiene un buen plan, bienvenido".

"El té, en principio, se podría congelar", insistió en tono escéptico Cabrales, que aporta esa infusión a la lista de Precios Esenciales y no su clásico café, por tratarse de "un producto dolarizado, un commodity". El vicepresidente de la empresa nacional indicó que los precios de los 64 productos acordados de forma "voluntaria" con Sica se mantendrán en tanto el Gobierno logré sostener las variables económicas.

"Nosotros somos una parte de este plan, también está el Gobierno y las variables", se atajó el empresario y desafió: "Esperamos que el consumo interno y la economía se reactiven". Respecto del rechazo que se conoce del sector empresarial y de varios funcionarios de Cambiemos a los controles de precios, Cabrales señaló que el programa surgido del "pacto de caballeros" no es un control masivo de precios sino "una canasta", "un paliativo" para "aliviar el bolsillo", por lo que lo evaluó como "un apoyo no a un gobierno sino al consumidor".

El empresario marcó distancia del Gobierno no solo por la puesta en marcha del programa de precios si no también de cara a las elecciones de octubre en medio de las rumores sobre presiones para que Macri decline su candidatura a la reelección. "Las personas no son los que más me seducen, sino las ideas. Podría ser María Eugenia Vidal la candidata, no creo que uno o otro sea indispensable. Lo importante es lo que piensan o lo que hacen. No lo veo a Macri indispensable", sentenció el empresario.

Cabrales —quien en su recorrido de entrevistas por varias radios sinceró que su empresa "vende lo mismo que con el gobierno anterior pero con más gasto de producción"— resaltó que "no hay indispensables ni en las empresas ni en la política", y consideró que "se está hablando de quién va a ser y no qué va hacer" y abrió el panorama: "Si María Eugenia, Macri, Lavagna o un peronista tienen un buen plan, bienvenido".