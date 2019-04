El ex ministro de Economía Roberto Lavagna rechazó la llamativa propuesta que le hizo el diputado Martín Lousteau de conformar un nuevo frente político que incluya también al oficialismo. “No sirve para nada una propuesta más amplia con Cambiemos porque Cambiemos es parte de la grieta, y Cristina Kirchner y el Frente para la Victoria es la otra parte”, explicó Lavagna en una entrevista radial. No obstante, hizo la salvedad de la “buena intención” que pudiera existir detrás de la propuesta de Lousteau.

El panorama cambió en cuestión de unas semanas. Cuando tomó forma la idea de la candidatura presidencial de Lavagna, un sector del radicalismo comenzó a conversar la posibilidad de que Lousteau –por quien hasta entonces exigían que se le permitiera competir en las PASO de Cambiemos contra Mauricio Macri– se convierta en el postulante a la jefatura de gobierno porteña de ese sector. Sin embargo, la movida perdió fuerza en los últimos días –igual que la candidatura presidencial de Lavagna, que sigue adelante aunque con menos expectativas a su alrededor– y Lousteau volvió a la idea de mantenerse dentro de Cambiemos. Según quienes conversaron recientemente con el diputado de Evolución, imagina que el presidente Mauricio Macri no podrá sostener su candidatura con las encuestas cada vez más desfavorables. Y que, con el retiro de Macri, ahí se le abrirán nuevas posibilidades, ya sea para competir por la presidencia o por la jefatura de gobierno.

En ese contexto se puede entender mejor la columna que Lousteau escribió el domingo en Infobae, en la que habla de una situación de emergencia que resolver para lo que se necesita una amplia mayoría en la que suma a Cambiemos, Lavagna, algunos gobernadores peronistas, los partidos provinciales y al socialismo de Santa Fe. “Todos conscientes de las penurias que los argentinos venimos acumulando y de lo que se requiere para dar vuelta la página”, concluyó Lousteau su columna titulada “Se necesita una coalición que supere a Cambiemos”. Lo que estaría planteando Lousteau, en verdad, es armar una alianza contra el kirchnerismo.

Lavagna aceptó ayer que “la situación es compleja y la enorme mayoría de la gente está mal”, por lo que “hay que construir un puente en un centro-progresista y no dejarse atraer por los cantos de sirena”. Específicamente sobre la propuesta de Lousteau, Lavagna respondió que “seguramente tiene buena intención” pero que él integra un grupo de dirigentes que intenta “no caer ni de un lado ni del otro de la grieta”, entre los que identificó a un sector del justicialismo y del radicalismo, al partido socialista, al GEN y al otros partidos provinciales. “Es un sector que está buscando un consenso con una seria de propuestas, partiendo del hecho de que si hoy no hay un gobierno de unión nacional, que no es unanimidad sino un gobierno con una base amplia del electorado, va a ser muy difícil enfrentar lo heredado de los últimos dos gobiernos”, insistió.

El problema en la construcción de Lavagna es su cerrada negativa a competir en las PASO con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, los otros aspirantes dentro de Alternativa Federal. Ayer lo volvieron a consultar sobre el tema y Lavagna aceptó que “todo el mundo tiene derecho a presentarse”. Sin embargo, advirtió: “Todo lo que fragmente y no ayude a crear una base amplia, va a dificultar la salida hacia el futuro”. “Creo que el país está en condiciones de movilizar los recursos que tiene, pero hay que crear las condiciones, con un gobierno de unión nacional, que haga posible gobernar con resultados distintos a los que hemos tenido en los últimos años”, concluyó.