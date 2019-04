El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, volvió a reunirse ayer con César Luis Menotti, quien cumple el rol de Director de Selecciones Nacionales, y acordaron posponer la formación de un combinado local, según anunció el DT tras el encuentro. Además, se refirió a una posible vuelta de Sergio Agüero, a su relación con Jorge Sampaoli y a la influencia de Lionel Messi sobre el resto del equipo argentino.

"Nuestra gran labor ahora es que Messi no cohíba a los demás", consideró el DT, en referencia a la juventud de muchos de los nuevos compañeros del crack de Barcelona en el elenco nacional. "Había una necesidad de meterle sangre nueva al equipo, nuevos desafíos para nuevos jugadores. Por eso cuando asumí me tomé el atrevimiento de hablar con varios de trayectoria en la selección para explicarles sobre esta nueva situación de probar a chicos que nunca se habían puesto la camiseta del seleccionado", agregó en una entrevista con DirecTV.

Entre esos jugadores "de trayectoria" está Sergio Agüero, de buen momento en la Premier League, pero ausente en las ocho convocatorias del DT. "Si no estuvo la última vez fue solamente porque se pretendía darle una oportunidad a Lautaro Martínez, pero está en carrera para estar en la lista final de la Copa América de Brasil", advirtió el técnico.

Menotti y Scaloni ya se habían reunido en Ezeiza hace dos semanas, luego de que este último fuera atropellado en Mallorca, donde reside, por un automóvil cuando transitaba con su bicicleta. "Nos reunimos en el predio de AFA y acá hay informaciones erróneas, porque él (Menotti) nunca se mete en las decisiones del cuerpo técnico. Por eso aclaro sobre lo que se menciona últimamente de la selección local, que nosotros estamos todos los días en Ezeiza y no podemos entrenar jugadores, sino solamente mirar videos", explicó Scaloni.

Por último, el DT se refirió a su llegada a la Selección, de la mano de Sampaoli. "Antes de que él se fuera del seleccionado, yo le había dicho que me quería quedar. Después renunció y nos separamos, pero yo le había avisado antes", aseguró. "Lo cierto es que cuando tomé la decisión sabía que no era fácil estar al frente de la mayor porque nunca había dirigido en ninguna parte. Por eso le dije a Pablo Aimar que me acompañara, pensando en que solamente iban a ser seis partidos. Lo que pasa es que después todo se alargó", puntualizó.