La defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su inconformidad por la decisión tomada ayer por el Supremo Tribunal de Justicia, pero reconoció que, aunque sea, era un paso. “Respetamos la posición presentada hoy pro los Sres. Ministros del Supremo Tribunal de Justicia pero expresamos la inconformidad de la Defensa en relación al resultado del juicio, ya que entendemos que el único resultado posible es la absolución del ex presidente Lula porque el no cometió ningún crimen”, indicó Cristiano Zanin, uno de los abogados de Lula en un comunicado. El letrado lamentó, asimismo, que no se le haya permitido a la Defensa participar del Juicio.

A pesar de considerar que haber acortado la condena no es suficiente, Zanin admitió que, por lo menos, fue un paso hacia la justicia. “Por otro lado, no podemos dejar de registrar que por lo menos un paso fue dado para develar los abusos practicados contra el ex presidente Lula por la investigación Lava Jato. Por primera vez un Tribunal reconoció que las penas aplicadas por el ex juez Sérgio Moro y por el Tribunal Regional Federal n°4 fueron abusivas. Es poco. Pero es un comienzo”, agregó. “Esperamos que las instancias que las instancias que se van a manifestar sobre el proceso ayuden a restablecer la plenitud del Estado de Derecho en nuestro país, porque eso presupone la absolución de Lula y el restablecimiento de su plena libertad”, sentenció el abogado.