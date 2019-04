Esta vez, los recibió el Presidente. Los cinco gobernadores de Cambiemos volvieron a la Casa Rosada para hacer un balance de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. En verdad, se dedicaron mayormente a hablar de la rosca radical. En conferencia de prensa, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó que la Convención radical se reunirá a fines de mayo. Hace unos días, él había advirtió que los números venían mal para la continuidad de Cambiemos en la Convención. Ayer fue más cauteloso al decir que recién está comenzando “el poroteo”. Macri los volverá a ver en unas dos semanas.

El encuentro con los mandatarios provinciales surgió de la necesidad del Gobierno de evitar fugas del radicalismo al espacio de Roberto Lavagna, una posibilidad que comenzó a insinuarse con la profundización de la crisis económica. En el mismo sentido fue el encuentro del jefe de Gabinete, Marcos Peña, con los radicales díscolos Federico Storani, que fue recibido ayer al mediodía, y Ricardo Alfonsín, que se suspendió. Las primeras reuniones con los radicales fueron en reserva y en un restaurante coqueto frente a la Facultad de Derecho de la UBA. Luego pasaron a la Rosada, donde no fueron recibidos por Macri pero sí tuvieron la oportunidad de plantear sus sugerencias para el paquete de medidas económicas.

Finalmente, ayer los recibió Macri, junto a Peña y al ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Los invitados fueron Morales, Alfredo Cornejo, en su doble rol de presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Gustavo Valdes, por Corrientes junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

El encuentro duró casi unas tres horas. No está confirmado si fue el que sacó el palito más corto, pero Morales debió bajar a hablar con los periodistas con cara de que no quería estar ahí. Por el macrismo, fue Larreta. Ambos mostraron su confianza en las medidas anunciadas, aunque el jefe de Gobierno dijo que era muy pronto para evaluar su impacto. Sí afirmó que hubo 500 mil llamados a la Anses por los créditos. “Hicimos un chequeo en relación con el tema precios. La reunión fue buena. Esperemos que estén efectivamente en las góndolas”, puso en duda Morales, quien dijo que “la gente que está muy mal, atravesando grandes problemas” y comparó el escenario actual con el desastre posterior a una inundación. Solo que no hubo ningún fenómeno natural involucrado. “Tiene que recuperarse la economía en el segundo semestre. Estamos pasando el peor momento”, dijo Morales. Luego buscó desdecirse de su pronóstico y afirmó que podían ser “dos, tres cuatro meses. Pregúntenle al ministro de Hacienda”.

Morales se refirió a la conversación sobre la Convención radical, que consumió buena parte del encuentro. Allí hay un sector que plantea abandonar Cambiemos y buscar mejor suerte con Lavagna. El Gobierno intenta desactivarlo. “En los últimos 10 días de mayo se estará llevando acabo la Convención. Vamos a empezar ahora la etapa de trabajos previos, con un punteo de cómo estamos”, dijo Morales. No volvió a hablar de que los números de la Convención venían mal, como sí hizo hace unos días mientras presionaba por medidas de control de precios. Tampoco dio más detalles.

Cuando le preguntaron sobre la continuidad de Cambiemos, no obstante, el jujeño mostró su apoyo, no sin cierto desgano: “Estamos iniciando un proceso electoral nacional. El país no puede volver para atrás. No vamos a volver los argentinos al caos y el autoritarismo. Hay que ordenar la economía que se desordenó con la crisis cambiaria que nadie quería y está pagando la gente, y el Gobierno está con los pies sobre la tierra planteando medidas”, dijo, antes de amagar a irse.

–¿Conversaron sobre la posibilidad de un vicepresidente radical? ¿Y qué opinan sobre la propuesta de Martín Lousteau de ampliar la alianza? –preguntó Página/12 a Morales.

–Nosotros no hemos planteado ese tema en esta reunión. Hace un par de semanas hablamos del tema y quedamos en que es una cuestión a seguir discutiendo a fines de mayo. Primero lo primero, la prioridad está en la situación de la gente, empresas, medidas que se están tomando, medidas que se van a tomar, estamos enfocados en esto, respondió antes de partir raudo.