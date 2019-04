El Ministerio de Producción y Trabajo rápidamente dictó la conciliación obligatoria por 15 días a los gremios ferroviarios para evitar medidas de fuerza que estaban previstas para este jueves y por 24 horas en reclamo de los ajustes paritarios por el alza inflacionaria. La medida de fuerza había sido lanzada por los conductores de trenes de La Fraternidad (Omar Maturano), la Unión Ferroviaria que conduce Sergio Sasia y el sindicato de los Señaleros que acataron la disposición legal impuesta por el Gobierno, pero advirtieron que no implica suspender el llamado a no prestar servicio para el 1 de Mayo dispuesto por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) en reclamo al impuesto a las Ganancias, al ser esta una confederación de tercer grado como la CGT. “Desde mediados de marzo venimos en negociaciones paritarias para el presente año con las empresas del sector y hasta la fecha no se pudo llegar a un acuerdo conforme la evolución del proceso inflacionario”, aseguró Maturano quien afirmó que desde el sector empresario sólo hay intransigencia y poca respuesta. Por otra parte, Sasia indicó que “la medida no está levantada sino suspendida. Y seguiremos llevando adelante las negociaciones necesarias para lograr una mejora del poder adquisitivo de los salarios acorde a la actualidad”.