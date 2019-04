El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, abrió una investigación por presunto "lavado de activos" al detectar millonarias transacciones en el exterior por parte del detenido falso abogado Marcelo D'Alessio.

El magistrado requirió colaboración a la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos (Procelac) en la pesquisa y remarcó que "no puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener origen en algunas de las actividades ilícitas que se encuentran siendo investigadas", según la resolución firmada hoy.

"Este grupo habría obtenido aproximadamente en el mes de marzo de 2018 una licencia para efectuar operaciones off shore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores", agregó el juez.

En la investigación se apunta a "la realización de movimientos por millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario con el fin de cobrar una comisión porcentual".

El juez se refirió a D'Alessio, a otro de los detenidos del caso, el ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk, y a dos personas aún no identificadas. Se estima que los montos superan los 100 millones de dólares.