En el marco de la entrega de las imágenes del submarino ARA San Juan, la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, aseguró que está “cerca de llegar a una conclusión", aunque aclaró que los tiempos de la causa dependen de la rapidez que le lleve encontrar peritos submarinistas sin vinculación con la Armada, que puedan analizar los restos de la embarcación que desapareció el 15 de noviembre de 2017 y encontrada un año y dos meses después a 903 metros de profundidad.

"Las familias vieron las imágenes ayer: si quedaron conformes o no habría que preguntárselo a ellos; entiendo que sí, porque nosotros mandamos el material en crudo, tal como lo envió la compañía Ocean Infinity", aclaró Yáñez. Los senadores y diputados de la Bicameral que investiga las causas del hundimiento del submarino, con 44 tripulantes a bordo, también accedieron en la víspera a las 67 mil imágenes provistas por la empresa que encontró la nave.

Los familiares de los tripulantes denunciaron poco después que hubo muchos problemas y que las imágenes no se podían ver con claridad. "Muchos familiares se fueron decepcionados y hasta desconfiados de muchas cosas", resaltó a medios marplatenses Luis Tagliapietra, padre del Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, quien asistió a la reunión en Capital Federal. La imposibilidad de acceder a las fotos en un primer momento había encendido las alarmas entre los familiares sobre cierta “oscuridad que rodea al ARA San Juan” para establecer las causas de la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017. Del encuentro participaron la jueza federal , el capitán Gabriel Attis, capitán de navío Víctor Ortíz y personal de informática de la Policía Federal Argentina, y tuvo aproximadamente una duración de seis horas.

"Hay que respetarles el proceso que están pasando: entiendo que era necesario para ellos visualizar y tomar conocimiento acabado de lo que estaban viendo", subrayó hoy la jueza respecto al visionado de los familiares. Yáñez evaluó también que las “imágenes son excepcionales”, aunque confirmó que no pueden servir por sí solas como único elemento de prueba. "Voy a tener en cuenta todo, incluso el informe de la Bicameral", dijo Yáñez, y afirmó: "Esta es una causa por demás compleja, una tragedia que en tiempos de paz que no reconoce precedente".

Al referirse a la investigación per se, Yáñez puntualizó que los tiempos de la causa dependen del tiempo que le lleve "encontrar a peritos especialistas en submarinos, que no tengan vinculación con la Armada Argentina", mientras "se siguen tomando testimonios". “Estamos cerca de llegar a una conclusión y en muchas mejores condiciones de llegar a una resolución que el año pasado, cuando no aventurábamos siquiera si podíamos contar con el submarino", enfatizó la jueza. Si bien evitó aventurar hipótesis respecto de lo que sucedió con el hundimiento del submarino, Yáñez adelantó que la del "conflicto bélico está descartada ciertamente, aunque está en el imaginario popular".