San Lorenzo necesita un punto para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, sin depender de otros resultados, e intentará sumarlo este jueves, cuando visite a Junior, de Colombia, en un partido por la quinta fecha del Grupo F. Para el Ciclón, el certamen continental es un bálsamo, ya que le dio la chance, gracias a los 10 puntos de 12 que obtuvo hasta ahora, de ocultar la mala campaña en la Superliga y un endeble nivel de juego. La versión internacional del conjunto de Jorge Almirón no será sobresaliente, pero es muy sólida en la defensivo, no le marcaron tantos en los cuatro encuentros, y ello hace que disimule su alarmante falta de gol. A este San Lorenzo se la hace muy dificultoso convertir. Apenas señaló 21 tantos en 25 partidos en la Superliga, un famélico 0,84 por compromiso, y en la Copa hizo cuatro, uno por encuentro, sufriendo las lesiones de su hombre más prolífico a la hora de convertir, Nicolás Blandi, quien no viajó a Colombia.

JUNIOR: Viera; Piedrahita, J. Gómez, Ditta, G. Gutiérrez; Narváez, Cantillo, S. Hernández, Hinestroza; L. Díaz, T. Gutiérrez. DT: L. Suárez.

SAN LORENZO: Monetti; M. Herrera, Coloccini, Senesi, V. Salazar; Loaiza, R. Martínez, Castellani; Reniero, Rentería, N. Barrios. DT: J. Almirón.

Estadio: Pedro Meléndez (Barranquilla).

Arbitro: Leodán González (Uruguay).

Hora: 21.00. TV: Fox Sports.