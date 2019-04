Profesores y entrenadores de Newell's de la escuela de fútbol infantil Malvinas Argentinas y de las inferiores en Bella Vista suman cuatro meses sin cobrar el sueldo. Desde enero la dirigencia leprosa no les abona los haberes, situación que se viene repitiendo desde 2016. Mientras que el cuerpo técnico de Héctor Bidoglio en Primera que dejó el cargo tampoco cobraron el sueldo de los primeros meses del año. Ningún dirigente explicó la situación a los trabajadores.

2

meses de recuperación necesitará Braian Rivero por el esguince de rodilla que sufrió ante Gimnasia.

Recuerdos del Pibe

"Me quedó pendiente jugar en el fútbol argentino", reconoció ayer Carlos "el Pibe" Valderrama. Y recordó luego su frustrado pase a Newell's en 1995. "Estuve en Rosario, había arreglado que allá me daban un adelanto del contrato. Me presentaron, cenamos y cuando terminamos me quedé esperando ese adelanto que nunca llegó porque empezaron las excusas. Entonces pensé que si el primer día es malo, todo va a ser malo. Y regresé", confió el astro colombiano.

"No será en el torneo que viene, pero para nosotros en el corto plazo se deberían sacar los promedios". Ricardo Carloni, vicepresidente de Central

Beccacece tiene ofertas

Sebastián Beccacece tendrá mejores ofertas que dirigir a Newell's el torneo que viene. Además de propuestas de clubes de España y México, se agregó ayer el interés por su contratación de Atlético Mineiro. El equipo de Belo Horizonte tiene como prioridad contratar al ex arquero de San Pablo, Rogeri Ceni, de presente en Fortaleza, pero la alternativa es el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli.