Fuera de la agenda internacional

Central: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Parot; Gil, Rinaudo, Villagra, Aguirre; Lovera; Riaño. DT: Diego Cocca.

1 Universidad Católica: Dituro; Rebolledo, Lanaro, Kuscevic, Magnasco; Aued, Fuentes, Pinares; Fuenzalida; Puch, Riascos. DT: Gustavo Quinteros.

Cambios: PT: 28m Zampedri por Aguirre (C). ST: 20m Lobos por Magnasco (UC), 24m Herrera por Riaño (C), 30m Valencia por Fuentes (UC), 32m Pereyra por Villagra (C) y 35m Saavedra por Puch (UC).

Goles: 24m Fuentes (UC). ST: 34m Fuenzalida (UC) en contra.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Cancha: Central

El partido de anoche no fue el que sacó a Central de la Libertadores y lo deja sin posibilidad de pasar a Sudamericana. Incluso mereció ganar pero fue empate con Universidad Católica por fallas en la definición y una buena actuación del arquero Dituro. La igualdad saca a los canayas del protagonismo internacional a pesar de que hubo progresos en el juego que dejan más animado a jugadores e hinchas de cara a la final con Boca por la Supercopa el 2 de mayo.

Central pagó ayer el precio a sus muy malas actuaciones fuera de casa en Copa Libertadores. La igualdad con Universidad Católica no fue merecida y bien pudo evitarse si en la definición el equipo tuviera mayor efectividad.

Porque el canaya tuvo dominio, intenciones de hacer circular la pelota para crear espacios y así lo tuvo Caruzzo debajo del arco, aunque no llegó, en buen centro de Lovera y Riaño definió afuera en el área chica en otra jugada con asistencia del jugador más habilidoso de los auriazules.

Gil participó del juego en el primer tiempo.

En el momento que el partido pasó a jugarse más tiempo en el mediocampo, Parot no pudo rechazar lejos un tiro libre y Fuentes definió de primera y a la carrera para sorprender a Ledesma sobre su palo izquierdo.

El arquero Dituro fue el jugador más destacado de los chilenos en el segundo tiempo. Porque le sacó un cabezazo goleador a Zampedri, un remate sorpresivo a Pereyra desde fuera del área y otro a Gil. Central llegó al empate con gol en contra de Fuenzalida, al atropellar la pelota en un cabezazo de Zampedri. El árbitro no sancionó una mano clara de Aued en el área y en las últimas oportunidades el cansancio le quitó precisión a Lovera para soñar con el triunfo. Fue empate y Central ya no tiene chances siquiera de pasar a jugar la Sudamericana.