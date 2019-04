Juan Monteverde cree que este año Ciudad Futura peleará mano a mano por la intendencia de Rosario con el Frente Progresista, Cambiemos y el peronismo, y explica porqué. Define la ocasión como "la primera vez que alguien de la oposición quiere ganar de verdad". Como precandidato a intendente, confía en acaparar "el voto bronca a la clase política" y afirma: "Somos los únicos que podemos ganarle al socialismo".

"Con Carlitos Del Frade fuimos los únicos que le hicimos caso al reclamo de que en la oposición nos uniéramos contra el PRO. Además, planteamos ejes que nadie plantea, como los alimentos, que será política de estado en nuestro gobierno. La muestra fue el sachetazo, llevar un litro de leche a 33 pesos en alianza estratégica con una cooperativa histórica como Cotar.

-¿Al margen del golpe de efecto, eso es sostenible en el tiempo?

-Visibilizamos la cuestión, es una política que la bancamos y continuará. Cotar no pierde plata, y mostramos que se puede llegar. Queremos sentar a supermercadistas, almaceneros y mostrar que esto se puede hacer como política de estado. Con voluntad política y actitud se puede resolver. El tercer punto que nos entusiasma: la paridad que hay entre las fuerzas políticas para el domingo. Todo muy parejo, nadie supera el 20% de votos. Este escenario es de cuatro cuartos, y no se da en ningún otro distrito del país.

"Capitalizaremos mucho la bronca contra la clase política. Somos los únicos que le podemos ganar al socialismo. El PJ tiene un techo histórico".

-¿Por dónde viene ese crecimiento de CF?

-Había un porcentaje que votaba al socialismo, no por convicción sino para que no gane el PRO. Hoy el PRO ya no es una amenaza, no ganará en ningún escenario, así que la gente no tiene que hacer ese voto útil de votar al menos malo. Hay otro gran porcentaje de simpatizantes del kirchnerismo a nivel nacional que en Rosario nunca encontró alguien que dé esas mismas batallas. Y hay gente independiente que creyó que el PRO era una alternativa y terminó en una catástrofe, un público despolitizado que ve otra forma de hacer política. Creo que capitalizaremos mucho la bronca contra la clase política. Somos los únicos que le podemos ganar al socialismo. El PJ tiene un techo histórico que sacará los mismos votos en las Paso que en las generales.

-¿El techo de CF puede ser cierta idiosincrasia rosarina a votar siempre lo conocido?

-El problema es que hace 30 años que la oposición en Rosario no quiere ganar, ha tenido un rol muy cómodo. El frente común que habíamos propuesto fracasó porque primó la lógica de cuidar la banca de cada uno, y eso ha facilitado que el socialismo gane desde hace 30 años. Nosotros queremos ganar y planteamos un proyecto de ciudad real, de avanzada. Ejemplo, tema seguridad. Todos se corren a la derecha y dicen lo mismo: el candidato peronista (Roberto Sukerman) quiere ser jefe de policía local, López Molina que quiere ser ministro de Seguridad, Irizar y Javkin dicen que quieren ordenar la ciudad. Discursos parecidos, demagógicos y mentirosos. Nosotros queremos hacer ciudad, más igualitaria, que persiga la ruta de dinero narco y no haciéndose el sheriff, como Brasil que militarizó las favelas y fue peor. Lo que vamos a hacer es el caso de Medellín, que apostó a la educación profundamente, metió bibliotecas modernísimas en las villas, le disputaron a las bandas narco el proyecto de vida para los pibes. Los 32 ex centros Crecer, convertirlos en escuelas para los pibes que no van a la escuela.

-¿Otros eje de gobierno?

-Hace falta un plan de desarrollo, porque el crecimiento de los últimos años no fue equitativo. La desigualdad creció

-Meta electoral de mínima.

-En las Paso seremos sorpresa, aunque todo será parejo. Somos los que más podemos crecer en las generales, y duplicar o triplicar los votos.

-¿A quién vota CF para gobernador/a?

-A quien le parezca mejor a cada militante de Ciudad Futura.