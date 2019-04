Desde Santa Fe

La decisión de José Corral de pedir votos para él y los candidatos de Cambiemos en jardines maternales de barrios humildes que dependen de su gobierno generó ayer indignación y repudios en las redes sociales. "Es gravísimo", dijo el psicólogo Jorge Micozzi, conocido por su asistencia a víctimas del terrorismo de estado en Santa Fe. "Propaganda política y presión directa basada en la necesidad de familias vulnerables que llevan a sus hijos a un jardín de infantes, ¡es de terror!", afirmó. Mientras que funcionarios de la Casa Gris asociaron al aspìrante a gobernador de Mauricio Macri en la provincia con la política del vale todo. "A confesión de parte, relevo de prueba", tuiteó el número dos del Ministerio de Gobierno, Mariano Cuvertino. "Cuando uno piensa que no se puede caer tan bajo, pasan estas cosas", apuntó el subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, Guillermo Cherner.

Entre los periodistas también impactó lo de Corral. "Me llegó", reveló Osvaldo "Coni" Cherep. "¿Usan a los pibes de los Jardines para hacer campaña? No Corral, con los chicos no. Ni con las familias desesperadas. No tiene límites ni vergüenza". El colega Juan Amorín dijo que "Corral utilizó bases de datos del Estado con fines electorales. Re tranquilo todo".