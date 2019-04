Luego de varios cruces entre el juez federal Alejo Ramos Padilla y Juan Pablo Curi, el magistrado desestimó un pedido de recusación contra el fiscal. Le bajó así el tono a la confrontación, sostuvo que las diferencias procesales son lógicas en una causa de esta naturaleza y que no pueden constituir un motivo para apartar al fiscal. En su resolución, Ramos Padilla afirmó que “el impulso de la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal se encuentra garantizado con la actuación del Dr. Juan Pablo Curi, cuya actuación ha sido útil y eficaz”. Las recusaciones habían sido formuladas por las querellas Maximiliano Rusconi y Ricardo Etchegaray, representada por el abogado César Raúl Sivo, y las defensas de Rolando Barreiro y Juan Ignacio Bidone, representadas por Tatiana Terzano y Diego Alvarez Bognar, respectivamente. Según lo que pudo saber PáginaI12, los abogados querellantes y las defensas no van a insistir con la recusación ante la Cámara. Es decir, no van a apelar el respaldo que Ramos Padilla le dio al fiscal. Entienden que Curi ahora sí está interesado en que avance la investigación. El giro del fiscal quedó plasmado en su último dictamen, en el que hace un pormenorizado detalle de los delitos de la banda de Marcelo D’Alessio en connivencia con el fiscal Carlos Stornelli y reclama una gran cantidad de medidas de prueba.