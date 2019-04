Con el horizonte cada vez más cercano de la elección presidencial en octubre, los libros de los políticos argentinos tendrán mayor protagonismo que en otras ediciones en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. A la cabeza de las expectativas está la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que presentará Sinceramente, el próximo 9 de mayo (en horario y sala a confirmar, aunque probablemente sea en alguna de las más grandes: José Hernández o Jorge Luis Borges). La obra, según difundió la senadora en cuenta personal de Twitter, “es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también”. El libro, de 600 páginas, estará disponible para la compra desde mañana y tendrá una primera edición de 60 mil ejemplares. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, presentará Y ahora, ¿qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal (Siglo XXI), junto con Ángela Lerena y Pedro Saborido, el sábado 4 de mayo a las 16.30 en la sala Jorge Luis Borges. El economista y ex funcionario Martín Lousteau presentará Debajo del agua. Una inmersión en los problemas argentinos y sus soluciones (Sudamericana), el domingo 5 de mayo a las 18 en la sala Jorge Luis Borges. El ex diputado nacional Carlos Heller presentará, este sábado 27, Diez promesas falsas. Por qué fracasó la economía de Cambiemos (Planeta), a las 16 en la sala Rodolfo Walsh.